За прошедшие сутки произошло 181 боевое столкновение. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Россияне ударили по позициям украинцев и населенным пунктам 7 ракетами и 144 управляемыми бомбами. Кроме этого, враг совершил 3021 артобстрел.

Какие изменения произошли на фронте?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях состоялось пять боевых столкновений. Также противник применил 26 управляемых авиабомб, и совершил 150 обстрелов, пять из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорвать оборону ВСУ 11 раз в районе Волчанска, Красного Первого, Строевки и в сторону Бологовки, Колодязного и Двуречанского.

На Купянском направлении враг атаковал 8 раз. Его штурмы в сторону Песчаного и Богуславки удалось остановить.

На Лиманском направлении враг провел 12 атак и пытался вклиниться в оборону у Грековки, Среднего, Новоселовки, Заречного, Торского и в направлении населенных пунктов Дробышево и Коровий Яр.

На Славянском направлении украинские военные остановили четыре вражеские попытки продвинуться вперед в районах Ямполя, Серебрянки и Северска.

На Краматорском направлении было одно боевое столкновение, оккупанты пытались продвинуться в районе Ступочек.

На Константиновском направлении россияне совершили 22 атаки в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Щербиновки, Русиного Яра и в сторону Константиновки и Софиевки.

На Покровском направлении защитники остановили 76 штурмовых действий оккупантов вблизи населенных пунктов Шахово, Владимировка, Панковка, Маяк, Сухой Яр, Зверево, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Красный Лиман, Луч, Балаган, Новопавловка, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал, Дачное.

На Александровском направлении российская армия атаковала 21 раз вблизи Сосновки, Алексеевки, Нововасильевского, Степного, Поддубного, Вербового, Вишневого, Новогригорьевки, Павловки, Злагоды и в направлении Рыбного.

На Гуляйпольском направлении состоялись три вражеские атаки в районе Малиновки.

На Ореховском направлении защитникам удалось остановить 7 атак противника вблизи Степного, Каменского, Степногорска и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

