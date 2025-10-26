Протягом минулої доби відбулося 181 бойове зіткнення. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Росіяни вдарили по позиціях українців та населених пунктах 7 ракетами та 144 керованими бомбами. Крім цього, ворог здійснив 3021 артобстріл.

Які зміни відбулися на фронті?

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулось п’ять бойових зіткнень. Також противник застосував 26 керованих авіабомб, та здійснив 150 обстрілів, п’ять з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ 11 разів у районі Вовчанська, Красного Першого, Строївки та в бік Бологівки, Колодязного й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку ворог атакував 8 разів. Його штурми бік Піщаного та Богуславки вдалося зупинити.

На Лиманському напрямку ворог провів 12 атак і намагався вклинитися в оборону біля Греківки, Середнього, Новоселівки, Зарічного, Торського та в напрямку населених пунктів Дробишеве та Коровій Яр.

На Слов’янському напрямку українські військові зупинили чотири ворожі спроби просунутись вперед в районах Ямполя, Серебрянки та Сіверська.

На Краматорському напрямку було одне бойове зіткнення, окупанти намагалися просунутися в районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 22 атаки у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Софіївки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 76 штурмових дій окупантів поблизу населених пунктів Шахове, Володимирівка, Панківка, Маяк, Сухий Яр, Звірове, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Дачне.

На Олександрівському напрямку російська армія атакувала 21 раз поблизу Соснівки, Олексіївки, Нововасилівського, Степового, Піддубного, Вербового, Вишневого, Новогригорівки, Павлівки, Злагоди та в напрямку Рибного.

На Гуляйпільському напрямку відбулися три ворожі атаки в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку захисникам вдалося зупинити 7 атак противника поблизу Степового, Кам’янського, Степногірська та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

Що відомо про ситуацію на фронті?