Численні штурми не припиняються: карта бойових дій на 27 жовтня

Протягом минулої доби на передовій зафіксовано 124 бойові зіткнення. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які зміни відбулися на фронті за добу?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сталося одне бойове зіткнення. Росіяни вдарили по позиціях українців сімома керованими авіаційними бомбами та здійснив 154 обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку вороги здійснили 18 атак поблизу Вовчанська, Кам’янки, Строївки та в напрямку Бологівки й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку відбулося 9 бойових зіткнень. Штурми росіян вдалося біля Піщаного й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку окупанти атакували 8 разів і намагалися вклинитися в оборону українців поблизу Карпівки, Середнього, Дерилового й Торського.

На Слов’янському напрямку захисники зупинили 9 наступальних дій ворога у районах Виїмки, Серебрянки, Сіверська, Переїзного та Федорівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Щербинівки, Клебан-Бика, Русиного Яра, Софіївки, Плещіївки та в напрямку Костянтинівки.

На Покровському напрямку українські війська зупинили 34 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Паньківка, Лисівка, Удачне, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Молодецьке та у напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку відбулося 14 ворожих атак поблизу населених пунктів Соснівка, Степове, Піддубне, Олександроград, Павлівка, Новогригорівка та в напрямку населеного пункту Рибне.

На Гуляйпільському напрямку оборонці зупинили дві спроби росіян просунутись уперед поблизу Малинівки та Зеленого Гаю.

На Оріхівському напрямку підрозділи Сил оборони зупинили п’ять ворожих атак на позиції біля Кам’янського, Новоандріївки, Степового та Степногірська.

На Придніпровському напрямку окупанти двічі атакували позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту, але успіху там не мав.

Яка ситуація на фронті?