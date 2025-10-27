Росіяни мали на меті перепід'єднати ЗАЕС, адже довгий час вона працювала на генераторах. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що зруйнувати плани ворога вдалось підрозділом, які працюють у Запорізькій області.

"Нарешті ми можемо видихнути з огляду на ЗАЕС та її реінтеграцію в російську енергосистему", – сказав він.

Що відбувається поблизу ЗАЕС?

Петро Андрющенко зауважив, що росіяни створили штучний блекаут, щоб перезавантажити ЗАЕС та перепід'єднати живлення її реакторів до російських енергосистем.

Коренем зла була підстанція, яка розташована на території Мелітополя. Окрім того, маємо розуміти, що ця підстанція і без Запорізької АЕС живить багато всього, що росіяни використовують на фронті,

– підкреслив він.

Керівник Центру вивчення окупації нагадав, що у серпні 2025 року українські сили вже атакували Мелітопольську підстанцію. Росіяни привезли туди новий трансформатор, але довго не могли його під'єднати. Цьому сприяли Сили оборони.

Зараз же атака по підстанцію змусить росіян знову лагодити все. Це означає, що, можливо, кілька місяців не буде провокацій на ЗАЕС. Все тому, що росіянам ніде взяти електропостачання.

Та сама історія у Бердянську. Долетіли (дрони – 24 Канал), вдарили. Це чудово, адже там є величезна російська база та чимало всього іншого, а довкола міста базується багато підрозділів,

– зауважив Андрющенко.

Він припустив, що це не кінець, адже Сили оборони працюють над залізницею, яка має остаточно вийти з ладу.

Керівник Центру вивчення окупації також додав, що тимчасово окупована частина Запорізької області є прикладом, як треба бити по ворожих тилах.

Що врятувало ЗАЕС від катастрофи?