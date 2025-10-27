Россияне имели целью переподключить ЗАЭС, ведь долгое время она работала на генераторах. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, что разрушить планы врага удалось подразделением, работающих в Запорожской области.

"Наконец мы можем выдохнуть, учитывая ЗАЭС и ее реинтеграцию в российскую энергосистему", – сказал он.

Что происходит вблизи ЗАЭС?

Петр Андрющенко отметил, что россияне создали искусственный блэкаут, чтобы перезагрузить ЗАЭС и переподключить питание ее реакторов к российским энергосистемам.

Корнем зла была подстанция, которая расположена на территории Мелитополя. Кроме того, должны понимать, что эта подстанция и без Запорожской АЭС питает много всего, что россияне используют на фронте,

– подчеркнул он.

Руководитель Центра изучения оккупации напомнил, что в августе 2025 года украинские силы уже атаковали Мелитопольскую подстанцию. Россияне привезли туда новый трансформатор, но долго не могли его подключить. Этому способствовали Силы обороны.

Сейчас же атака по подстанции заставит россиян снова чинить все. Это означает, что, возможно, несколько месяцев не будет провокаций на ЗАЭС. Все потому, что россиянам негде взять электроснабжение.

Та же история в Бердянске. Долетели (дроны – 24 Канал), ударили. Это прекрасно, ведь там есть огромная российская база и много всего другого, а вокруг города базируется много подразделений,

– отметил Андрющенко.

Он предположил, что это не конец, ведь Силы обороны работают над железной дорогой, которая должна окончательно выйти из строя.

Руководитель Центра изучения оккупации также добавил, что временно оккупированная часть Запорожской области является примером, как надо бить по вражеским тылам.

Что спасло ЗАЭС от катастрофы?