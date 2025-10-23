Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра энергетики Светланы Гринчук в эфире телемарафона.

Читайте также Уже начали: что задумали россияне относительно ЗАЭС

Что сейчас происходит на Запорожской АЭС?

На протяжении последнего месяца Запорожская АЭС оставалась без питания. Этот блэкаут был десятым за время полномасштабного вторжения и самым длинным.

Причиной обесточивания стали обстрелы российских войск.

После завершения ремонта линии 750 кВ "Днепровская" продолжается ремонт линии 330 кВ "Ферросплавная". Все это время безопасность крупнейшей в Европе атомной станции поддерживалась исключительно за счет работы аварийных дизель-генераторов, что создавало беспрецедентную угрозу ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента,

– отметила Светлана Гринчук.

Глава Минэнерго добавила, что станцию ​​снова подключили к украинской энергосистеме.

Справка. С начала вторжения энергетики уже 42 раза восстанавливали питание станции.

Что известно о блэкауте на ЗАЭС?