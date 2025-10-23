Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра энергетики Светланы Гринчук в эфире телемарафона.
Что сейчас происходит на Запорожской АЭС?
На протяжении последнего месяца Запорожская АЭС оставалась без питания. Этот блэкаут был десятым за время полномасштабного вторжения и самым длинным.
Причиной обесточивания стали обстрелы российских войск.
После завершения ремонта линии 750 кВ "Днепровская" продолжается ремонт линии 330 кВ "Ферросплавная". Все это время безопасность крупнейшей в Европе атомной станции поддерживалась исключительно за счет работы аварийных дизель-генераторов, что создавало беспрецедентную угрозу ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента,
– отметила Светлана Гринчук.
Глава Минэнерго добавила, что станцию снова подключили к украинской энергосистеме.
Справка. С начала вторжения энергетики уже 42 раза восстанавливали питание станции.
Что известно о блэкауте на ЗАЭС?
В сентябре 2025 года Россия разорвала соединение электростанции с украинской энергосистемой. оккупанты пытались подключить ее к собственной сети, однако безуспешно. Станция функционировала тогда посредством дизельных генераторов.
16 октября глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что есть необходимость в проведении ремонта линий электропередачи (на оккупированном участке и на территории, которая контролируется ВСУ), для этого планируется ввести в действие режим прекращения огня на этой местности.
Уже 18 октября в МАГАТЭ сообщили, что на Запорожской АЭС начались работы по ремонту поврежденных линий электропередачи.