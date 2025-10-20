Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в интервью 24 Каналу отметил, что были попытки переподключиться, они оказались неудачными, а также попытки наладить электроснабжение в Мелитополе, из-за чего в течение недели вся оккупированная часть Запорожской области оказалась в блэкауте.

Что происходит вокруг Запорожской АЭС?

В конце концов украинская сторона, как отметил Андрющенко, согласилась на локальное прекращение огня и совместный ремонт линий электропередачи. Об этом свидетельствует заявленная информация не только со стороны России, но и гендиректора Международного агентства по атомной энергии Гросси.

"Начались работы в Энергодаре, работают там россияне и люди с оккупированных территорий. О работе с нашей стороны ничего неизвестно. Что странного? Единственное заявление, которое было с нашей стороны относительно точки, где пропала связь – что это произошло на территории, которую контролирует Россия, а с нашей стороны нет никаких повреждений. Возникает вопрос, откуда они вдруг там появились, как и кто ведет с россиянами переговоры?", – озвучил Андющенко.

Российская сторона, по его словам, начала об этом осторожно говорить, а через несколько дней уже звучали заявления о временном прекращении огня по линии Энергодара, потому что россияне там должны провести ремонт.

Руководитель Центра изучения оккупации обратил внимание на то, что Украина никак не использовала ситуацию с исчезновением соединения на ЗАЭС и то, что на этот раз россияне не смогли восстановить его. Наша страна, как отметил Андрющенко, не угрожала, не применяла шантаж в Белом доме, а сделала вид, что ничего не происходит.

Хорошо, что хоть наш министр иностранных дел Сибига несколько раз сказал, что россияне пытаются забрать ЗАЭС. Это стыд, а потом мы будем снова удивляться, откуда появляются такие заявления у Путина. Возможно, из-за того, что такие переговоры идут. Интересно, кто представлял украинские интересы с нашей стороны и кто делал это с российской стороны,

– задумался Андрющенко.

Он подытожил, что согласно оценке МАГАТЭ, за неделю будет починено энергоснабжение на ЗАЭС. Руководитель Центра изучения оккупации заметил, что россияне не останавливаются, делают все, чтобы технически подготовиться для того, чтобы эту атомную электростанцию забрать. Андрющенко убежден, что они сейчас точно сделают выводы из этих неполадок, поймут, что пошло не так, и в следующий раз будут к этому готовы.

