Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в интервью 24 Каналу отметил, что были попытки переподключиться, они оказались неудачными, а также попытки наладить электроснабжение в Мелитополе, из-за чего в течение недели вся оккупированная часть Запорожской области оказалась в блэкауте.
Смотрите также Критически опасные действия, – Сибига об устроенном Россией блэкауте на Запорожской АЭС
Что происходит вокруг Запорожской АЭС?
В конце концов украинская сторона, как отметил Андрющенко, согласилась на локальное прекращение огня и совместный ремонт линий электропередачи. Об этом свидетельствует заявленная информация не только со стороны России, но и гендиректора Международного агентства по атомной энергии Гросси.
"Начались работы в Энергодаре, работают там россияне и люди с оккупированных территорий. О работе с нашей стороны ничего неизвестно. Что странного? Единственное заявление, которое было с нашей стороны относительно точки, где пропала связь – что это произошло на территории, которую контролирует Россия, а с нашей стороны нет никаких повреждений. Возникает вопрос, откуда они вдруг там появились, как и кто ведет с россиянами переговоры?", – озвучил Андющенко.
Российская сторона, по его словам, начала об этом осторожно говорить, а через несколько дней уже звучали заявления о временном прекращении огня по линии Энергодара, потому что россияне там должны провести ремонт.
Руководитель Центра изучения оккупации обратил внимание на то, что Украина никак не использовала ситуацию с исчезновением соединения на ЗАЭС и то, что на этот раз россияне не смогли восстановить его. Наша страна, как отметил Андрющенко, не угрожала, не применяла шантаж в Белом доме, а сделала вид, что ничего не происходит.
Хорошо, что хоть наш министр иностранных дел Сибига несколько раз сказал, что россияне пытаются забрать ЗАЭС. Это стыд, а потом мы будем снова удивляться, откуда появляются такие заявления у Путина. Возможно, из-за того, что такие переговоры идут. Интересно, кто представлял украинские интересы с нашей стороны и кто делал это с российской стороны,
– задумался Андрющенко.
Он подытожил, что согласно оценке МАГАТЭ, за неделю будет починено энергоснабжение на ЗАЭС. Руководитель Центра изучения оккупации заметил, что россияне не останавливаются, делают все, чтобы технически подготовиться для того, чтобы эту атомную электростанцию забрать. Андрющенко убежден, что они сейчас точно сделают выводы из этих неполадок, поймут, что пошло не так, и в следующий раз будут к этому готовы.
Последние события вокруг ЗАЭС:
- В сентябре 2025 года Россия разорвала соединение электростанции с украинской энергосистемой. Россияне пробовали подключить ее к собственной сети, однако безуспешно. Объект функционировал с помощью дизельных генераторов. Тогда эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев объяснил, что у россиян хватает ресурсов, чтобы поддерживать в нормальном состоянии объекты ЗАЭС, которые занимаются охлаждением реакторов. Они сейчас находятся в режиме холодной остановки.
- 16 октября российская сторона в лице главы "Росатома" Алексея Лихачева сообщила, что есть потребность в проведении ремонта линий электропередачи (на оккупированном участке и на территории, которая контролируется ВСУ), для этого планируется ввести в действие режим прекращения огня на этой местности.
- 18 октября о начале ремонта на ЗАЭС сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Он отметил, что Украина и Россия сотрудничали с МАГАТЭ для того, чтобы этот ремонт стал возможным.
- В Минэнерго Украины заявили, что украинские специалисты восстанавливают линии электроснабжения, которые питают ЗАЭС. Он отметил, что они делают это 42-й раз с начала полномасштабной войны и подчеркнул о необходимости предотвращать аварии на этой электростанции, которая является крупнейшим в Европе ядерным объектом.