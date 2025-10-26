Під час неї ЗСУ знищили одиниці бронетехніки та кілька ворогів. Про це пише 24 Канал з посиланням на 33 Окрему механізовану бригаду.

Що відомо про успішну операцію ЗСУ?

Російські війська вкотре намагалися прорвати оборону українських сил у районі Володимирівки. П'ять броньованих машин окупанти висунули з боку Новоторецька, однак три з них загрузли в болоті. Ворожий десант вимушено залишив техніку.

За словами 33 ОМБр, поки окупанти намагалися вибратися, українська артилерія відкрила вогонь по скупченню живої сили. Кілька машин добили FPV-дрони.

Знищення ворога, що застряг у болоті: дивіться відео (Увага! Присутня ненормативна лексика, 18+)

Від такої жирної цілі не відмовився навіть славнозвісний Himars, який навівся швидко та влучно,

– додали військові.

Унаслідок штурму три одиниці техніки знищено, ще дві у співпраці із суміжними підрозділами. Ворог втратив також один МТЛБ та мотоцикл. Четверо окупантів ліквідували, ще двох – поранили.

Нещодавні успішні атаки ЗСУ