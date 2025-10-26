Під час неї ЗСУ знищили одиниці бронетехніки та кілька ворогів. Про це пише 24 Канал з посиланням на 33 Окрему механізовану бригаду.
Що відомо про успішну операцію ЗСУ?
Російські війська вкотре намагалися прорвати оборону українських сил у районі Володимирівки. П'ять броньованих машин окупанти висунули з боку Новоторецька, однак три з них загрузли в болоті. Ворожий десант вимушено залишив техніку.
За словами 33 ОМБр, поки окупанти намагалися вибратися, українська артилерія відкрила вогонь по скупченню живої сили. Кілька машин добили FPV-дрони.
Знищення ворога, що застряг у болоті: дивіться відео (Увага! Присутня ненормативна лексика, 18+)
Від такої жирної цілі не відмовився навіть славнозвісний Himars, який навівся швидко та влучно,
– додали військові.
Унаслідок штурму три одиниці техніки знищено, ще дві у співпраці із суміжними підрозділами. Ворог втратив також один МТЛБ та мотоцикл. Четверо окупантів ліквідували, ще двох – поранили.
Нещодавні успішні атаки ЗСУ
Підрозділ ГУР "Примари" завдав ударів по ключових військових об'єктах Росії у тимчасово окупованому Криму. Знищено низку радіолокаційних станції, а також десантний катер типу "БК-16".
Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Роман Світан в етері 24 Каналу заявив, що систематичне знищення російських РЛС може свідчити про підготовку масштабної повітряно-ракетної операції проти ворога. Так він прокоментував успішну операцію українських спецпризначенців, які ліквідували РЛС "Небо" та ЗРК "Бук" ворога.
Українські безпілотники атакували російські військові аеродроми, зокрема в Московській області. Через загрозу повторних ударів у "Шайковці" та "Калугі" запровадили план "Килим".