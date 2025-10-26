Зокрема захисникам вдалося відкинути росіян біля кількох населених пунктів, передає 24 Канал із посиланням на DeepState.

Читайте також Понад 70 штурмів відбулося лише біля Покровська: карта бойових дій на 26 жовтня

Згідно з оновленими даними, Сили оборони України звільнили Кучерів Яр, Сухецьке та Затишок на Донеччині.

Крім того, українські військові змусили окупантів відступити поблизу Никанорівки, Нового Шахового та у Федорівці.

Ситуація на лінії розмежування в Донецькій області / Дивіться карту DeepState

Водночас ворог зміг просунутися поблизу Новоторецького, Володимирівки та Гатища.

Одним із найгарячіших напрямків ведення бойових дій залишається Покровський. За інформацією медіа, у місті може перебувати щонайменше 250 російських військових.

Нині в Покровську тривають важкі вуличні бої, росіяни полюють на цивільних і вдираються у їхні домівки.

Військовий експерт Денис Попович в етері 24 Каналу зазначив, що втрата Покровсько-Мирноградської агломерації відкриє окупантам шлях до Дніпропетровщини.

За даними Інституту вивчення війни, українські війська утримують позиції та демонструють успіхи на Куп'янському напрямку й інших ділянках фронту.