Зокрема захисникам вдалося відкинути росіян біля кількох населених пунктів, передає 24 Канал із посиланням на DeepState.
Що відомо про просування українських військ на фронті?
Згідно з оновленими даними, Сили оборони України звільнили Кучерів Яр, Сухецьке та Затишок на Донеччині.
Крім того, українські військові змусили окупантів відступити поблизу Никанорівки, Нового Шахового та у Федорівці.
Ситуація на лінії розмежування в Донецькій області / Дивіться карту DeepState
Водночас ворог зміг просунутися поблизу Новоторецького, Володимирівки та Гатища.
Останні новини з передової
Одним із найгарячіших напрямків ведення бойових дій залишається Покровський. За інформацією медіа, у місті може перебувати щонайменше 250 російських військових.
Нині в Покровську тривають важкі вуличні бої, росіяни полюють на цивільних і вдираються у їхні домівки.
Військовий експерт Денис Попович в етері 24 Каналу зазначив, що втрата Покровсько-Мирноградської агломерації відкриє окупантам шлях до Дніпропетровщини.
За даними Інституту вивчення війни, українські війська утримують позиції та демонструють успіхи на Куп'янському напрямку й інших ділянках фронту.
Тим часом на Запорізькому напрямку спостерігається висока інтенсивність бойових дій. Там зафіксовано 21 атаку та просування російських підрозділів на сході області. Водночас ЗСУ активно застосовують дрони, особливо в районі Степногірська.