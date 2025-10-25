Якщо Україна втратить Покровсько-Мирноградську агломерацію, то ворогу відкриється шлях на Дніпропетровщину. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив військовий оглядач Денис Попович.

"Якщо Покровськ буде втрачений, то буде автоматично втрачений Мирноград. Через Покровськ у Мирноград іде логістика. Якщо буде втрачена Покровсько-Мирноградська агломерація, то ворогу відкриється шлях на Дніпропетровщину", – сказав він.

Які ризики для Покровська?

Денис Попович зазначив, що загарбники проникають з боку Звірового на південній, південно-східній частині околиці Покровська. Така ситуація склалася минулого тижня. За його словами, зараз ворожих солдатів у місті може бути навіть понад 250.

Якщо не перешкоджати цьому проникненню, яке зараз є, то росіян там буде ставати все більше і більше. Така ситуація може тривати тиждень. Вони можуть розосереджуватися, накопичуватися в будівлях, в забудові, з'являтися в різних районах міста. Допоки кількість буде збільшуватися, ризики для Покровська будуть зростати,

– підкреслив військовий оглядач.

За його словами, насамперед проблема полягає у нестачі піхоти. Друга проблема – це логістика. Адже 15 – 20 кілометрів доводиться долати пішки для того, щоб доставити на позиції усе необхідне. Якщо ця ситуація не буде залагоджена у якийсь спосіб, то ситуація для міста буде ставати все складнішою.

Яка ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Окупанти у Покровську: що відомо?