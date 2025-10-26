Подекуди обидві сторони мали успіхи в одному районі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Дивіться також Нечесність має надто високу ціну, – Сирський розповів про ситуацію на Покровському напрямку

Ситуація на фронті на 18 вересня / Карти ISW

Нагадаємо, 25 жовтня стало відомо, що українська армія звільнила село Сухецьке Донецької області. Під час штурмових дій ЗСУ вдалося ліквідувати багато окупантів, окрім того, поповнився обмінний фонд.

Раніше штурмовики 425-го полку "Скеля" здійснили зачистку Торського на Лиманському напрямку. Бійці розповіли, що вдалося ліквідувати до сотні окупантів, які перебували там з незначним боєкомплектом.