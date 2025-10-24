Військовий в ефірі 24 Каналу зазначив, що росіяни активно застосовують FPV-дрони, артилерію та КАБи. Він наголосив, що під час оборони важливо зберегти особовий склад, адже кожна позиція має свою ціну.

Дивіться також Путін хоче влаштувати гуманітарну катастрофу цієї зими, – Зеленський на зустрічі із Стармером

Як стабілізували ситуацію під Добропіллям?

Після прориву росіян у глибину оборони на напрямок перекинули підрозділи підсилення. Ситуацію стабілізували: частину території звільнили, частину зачистили, частину заблокували. Нині активних просувань немає, бої тривають на напрямку.

До самого Добропілля противник не дійшов і, думаю, навіть якщо дійде, то не скоро,

– зауважив військовий.

Атаки тривають безперервно на прифронтові міста, Добропілля не виняток. Противник застосовує далекобійну артилерію, FPV-дрони, зокрема на оптоволокні, а також КАБи. Удари дронів на крилах б'ють по логістиці та заходять глибоко в тил.

Контрнаступ під Добропіллям

Контрнаступальні дії українських військових на Добропільському напрямку тривають попри складні умови. Частину виступу вдалося зачистити, а на інших ділянках бойові дії продовжуються. Просування стало менш активним, однак результати фіксуються щодня.

Більшу територію вже зачистили, але на деяких ділянках бої продовжуються. Наші підрозділи поступово звільняють територію, хоча противник активно застосовує FPV-дрони,

– розповів військовий.

Російські війська намагаються перекидати свіжі сили, щоб посилити тиск і розблокувати оточених. Українські оборонці ефективно знищують ворога, не дозволяючи йому просунутися вперед. Втрати росіян на цьому напрямку залишаються значними.

Ворог змінює тактику на Добропільському напрямку

Російські війська діють малими групами, намагаючись проникати між українськими позиціями. Вони рухаються по одному або двоє, обходять активні точки оборони й атакують із тилу. Такі дії створюють дезорганізацію, ускладнюючи підвезення боєприпасів, евакуацію поранених і ротацію підрозділів.

Вони рухаються малими групами по одному, по два, рідше по три. Якщо натикаються на позицію, обходять її або знищують артилерією чи FPV-дронами,

– пояснив військовий.

Через таку тактику лінія зіткнення залишається розмитою, а бої мають хаотичний характер. Місцями окупанти й українські підрозділи опиняються впереміш, що ускладнює оборону. Попри це, українські сили утримують контроль над ключовими ділянками фронту.

Чому важливо берегти людей під час оборони?

Військовий наголосив, що головна мета українських сил – зберегти життя воїнів, а не утримувати кожну позицію будь-якою ціною. За його словами, під час бойових дій потрібно оцінювати ситуацію і не ризикувати підрозділами там, де це не впливає на загальну стійкість оборони. Якщо втримання населеного пункту може коштувати сотень життів, відхід є виправданим рішенням.

Ми воюємо не за землю, ми воюємо за свободу. Якщо ми сьогодні втратимо село, це не означає, що втратимо свободу,

– зазначив військовий.

Він підкреслив, що кожен населений пункт має свою ціну. Кидати всі сили лише заради утримання території не варто, адже це виснажує оборону. Збереження особового складу дозволяє українським силам продовжувати боротьбу і завдавати ворогу нових втрат.

Останні новини про ситуацію в Добропіллі