Сьогодні місто повністю зруйноване, світла і води тут немає із серпня. Попри це у Добропіллі залишаються люди, наприклад, місцева мешканка Олена розповіла 24 Каналу, що живе тут разом з паралізованим чоловіком.

"Я не поїду": чому місцеві залишаються у місті

У Добропіллі частково працює зв'язок, інтернету майже немає… Попри це, жінка змушена тут залишатися, адже доглядає паралізованого чоловіка. Він не хоче виїжджати, тож буде з ним, поки той не змінить свою думку.

Чоловік каже: "Як тільки виїду – помру, хочу вдома померти". У нього і візочок, і туалет якось пристосований. Поки що ще щось для життя є. А куди, що, де…

– сказала Олена.

Не так давно окупанти поцілили в лікарню. Жінка каже, що було дуже страшно, злітав шифер, вибило двері, падали люстри. Але навіть це не змусило Олену виїжджати, такими пропозиціями вона не хоче хвилювати свого чоловіка.

У будинку Олени ще цілі вікна, після обстрілу лікарні небайдужі хлопці прийшли й полатали дахи у кількох сусідів-пенсіонерів. Також вдома є піч – "буржуйка", вона допомагає зігрітися.

Олена вірить, що у грудні 2025 року все закінчиться. Каже, що їй часто сняться такі сни. Вони з чоловіком чекають на перемогу. Жінка переконує, що хоче жити тільки в Україні й що все буде добре. Щодо заходу росіян у місто – думає, що цього не станеться.

"Не зайдуть… А ще ж всі повиїжджали… У мене ще 20 котів. Я їх навіть не враховую. З усієї округи приходили покинуті. Ще дві "мамочки" привели кошенят. Куди я поїду? У мене інвалід і 20 котів", – додала Олена.

Кошенята живуть у будці з пінопласту. Олена годує їх та доглядає. Часто тварини перелякані через обстріли. Як тільки вони їх чують, то одразу втікають і ховаються. На жаль, звуки вибухів у Добропіллі майже постійні.

"У мене собака їх не приймає. Я занесла кошенят у хату, але без "мами" їм погано – почали сильно плакати. "Мама" кудись біжить, полює на голубів. Іноді приносить їм голубів", – додала Олена.

Крім цього, жінка має немалий город, садить там кабачки, перець. А на подвір'ї – вирощує квіти.

Люди продовжують жити та все ще чекають на українську перемогу. Вони відмовляються вірити, що росіяни окупують це місто. Чоловік Олени 22 роки працював на шахті, після інсульту йому важко говорити та пересуватися. На запитання, чому не виїжджає, він відповів, що їхати нікуди…

Що відбувається біля Добропілля?