Ведуча Андріана Кучер в ефірі 24 Каналу розповіла, що за два дні російські війська зруйнували будівлю авіабомбами. Працівників лікарні встигли евакуювати до Дніпра, але саме місто залишається під постійними обстрілами з дронів і артилерії.

Що сталося з лікарнею в Добропіллі?

Добропільська районна лікарня була одним із найбільших медзакладів регіону й обслуговувала до 100 тисяч людей. Вона мала близько десяти відділень і забезпечувала лікування для всього району. Наприкінці минулого тижня будівля перетворилася на руїни після масованих авіаударів.

Росіяни буквально за два дні десятком авіабомб знищили повністю всю лікарню,

– зазначила Андріана Кучер.

Медичний персонал та обладнання заздалегідь евакуювали до Дніпра, тому жертв вдалося уникнути. Для головного лікаря, який пропрацював у цьому закладі понад 20 років, руйнування стало особистою трагедією. Він повернувся лише для того, щоб уперше побачити знищену будівлю, де минула більша частина його професійного життя.

Чому місто стало непридатним для життя?

Місто перебуває під постійним вогнем російських військ, які застосовують авіацію, артилерію та дрони. Використовуються як FPV-дрони, так і дрони на оптоволокні, що створює додаткові труднощі для оборони. Обстріли тривають щодня і значно ускладнюють життя цивільних.

Вони намагаються повністю знищити місто, повністю вбити життя там,

– наголосила ведуча.

За її словами, навіть під час короткого перебування в Добропіллі було чути вибухи та роботу артилерії. Лише погана погода частково обмежила застосування дронів, що дозволило зайти в місто відносно безпечно.

Що відбувається на Добропільському напрямку?