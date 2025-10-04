Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу пояснив, що росіяни намагаються використати цей напрямок для просування. Українські підрозділи стримують атаки та зачищають окремі позиції, щоб не допустити закріплення ворога.

Дивіться також Захопили вокзал і просуваються: ISW назвав напрямок, де росіяни поновили наступ

Для чого росіяни намагаються зайняти Степногірськ?

Противник прагне створити чіткішу лінію фронту в районі Степногірська, Оріхова та Гуляйполя. Це дозволило б зменшити кількість "сірих зон" і дало б вигідні позиції для подальших атак. Саме висоти біля Степногірська залишаються ключовою ціллю ворога.

Росіяни намагаються дійти до висот Степногірська, щоб поставити артилерію і вже бити по Запоріжжю,

– наголосив Братчук.

Водночас українські сили не дозволяють противнику закріпитися, відбиваючи атаки на цьому напрямку. Це стримує реалізацію планів ворога й захищає підходи до обласного центру.

Які тактики використовує ворог для просування?

Противник проводить розвідку боєм по кількох ділянках, намагаючись відшукати слабкі місця в обороні. Частими є локальні просування, які перетворюються на тимчасові "кишені" у населених пунктах. Водночас у деяких випадках ворог не має ресурсів на їхнє повне закріплення й зачистку.

Тобто, традиційно росіяни намагаються знайти шпариночку, слабке місце і туди кидати вже свої сили,

– пояснив речник добровольчої армії.

Через таку тактику на фронті виникає багато локальних загострень, які потребують швидкої реакції оборони. Наразі українські підрозділи відкидають загарбників і зачищають створені ворожі "кишені". До протидії залучаються штурмові підрозділи, зокрема полки 210 і 33-й штурмовий полк, що дозволяє утримувати позиції й не дати ворогу закріпитися.

Фронт на півдні залишається динамічним

Бойові дії на південному напрямку не мають сталої лінії, ситуація постійно змінюється. Ворог на окремих ділянках намагається просуватися тактично, але глобальних успіхів йому досягти не вдається. Додатковим фактором є погодні умови, які впливають на можливості застосування техніки й безпілотників.

Фронт динамічний, він змінюється, і багато чому й погода в тому плані теж впливає,

– пояснив Сергій Братчук.

Попри локальні спроби наступу, сили оборони зберігають контроль за ключовими позиціями. Це дозволяє не допустити проривів і тримати під контролем ситуацію в регіоні.

Що відомо про бої біля Степногірська?