Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що саме ці три напрямки становлять найбільшу загрозу. За його словами, дії російських військ там можуть суттєво вплинути на оперативну ситуацію.

Наскільки критичною є ситуація в Покровську?

Іван Ступак зазначив, що Покровський напрямок є однією з трьох найнебезпечніших ділянок фронту. Росіяни поступово звужують так звану "горловину", тобто вузький прохід, через який підтримується зв'язок із містом.

Покровськ, на жаль, досі перебуває під загрозою. Якщо ширина "горловини" стане меншою за 10 кілометрів, питання про вихід з міста стане максимально актуальним і терміновим,

– пояснив він.

Ступак нагадав, що подібна ситуація була у Вугледарі, де українські військові змушені були відступити, коли прохід звузився до кількох кілометрів.

Росіяни вже намагаються зайти на Дніпропетровщину

Іван Ступак зауважив, що російські війська поступово просуваються на межі Донецької та Дніпропетровської областей. На оперативній мапі це виглядає як ледь помітний клин, але ситуація на місцевості може бути значно складнішою.

"DeepState" це показує. Так, на мапі це буквально лічені міліметри, але на землі ситуація може бути абсолютно іншою. Росіяни, судячи з усього, вже присутні і закріпилися,

– зазначив він.

Він наголосив, що навіть незначне проникнення у цей регіон може створити додаткові загрози для тилу українських підрозділів і критичної інфраструктури.

Ситуація біля Степногірська загрожує Запоріжжю

Іван Ступак вважає, що ще однією загрозливою точкою є район Степногірська в Запорізькій області. Місто розташоване на висоті, а окупанти поступово наближаються до нього.

Є припущення, що якщо росіянам вдасться його захопити, вони зможуть опанувати висоту. До південних околиць Запоріжжя залишається приблизно 20 – 25 кілометрів, що дозволить обстрілювати місто артилерією,

– пояснив він.

Саме висотне розташування Степногірська робить його стратегічно важливою ціллю для росіян, оскільки звідти відкривається потенційна артилерійська перевага.