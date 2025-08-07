Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что именно эти три направления представляют наибольшую угрозу. По его словам, действия российских войск там могут существенно повлиять на оперативную ситуацию.

Насколько критической является ситуация в Покровске?

Иван Ступак отметил, что Покровское направление является одним из трех самых опасных участков фронта. Россияне постепенно сужают так называемую "горловину", то есть узкий проход, через который поддерживается связь с городом.

Покровск, к сожалению, до сих пор находится под угрозой. Если ширина "горловины" станет меньше 10 километров, вопрос о выходе из города станет максимально актуальным и срочным,

– объяснил он.

Ступак напомнил, что подобная ситуация была в Угледаре, где украинские военные вынуждены были отступить, когда проход сузился до нескольких километров.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

Россияне уже пытаются зайти на Днепропетровщину

Иван Ступак отметил, что российские войска постепенно продвигаются на границе Донецкой и Днепропетровской областей. На оперативной карте это выглядит как едва заметный клин, но ситуация на местности может быть значительно сложнее.

"DeepState" это показывает. Так, на карте это буквально считанные миллиметры, но на земле ситуация может быть совершенно другой. Россияне, судя по всему, уже присутствуют и закрепились,

– отметил он.

Он отметил, что даже незначительное проникновение в этот регион может создать дополнительные угрозы для тыла украинских подразделений и критической инфраструктуры.

Ситуация возле Степногорска угрожает Запорожью

Иван Ступак считает, что еще одной угрожающей точкой является район Степногорска в Запорожской области. Город расположен на высоте, а оккупанты постепенно приближаются к нему.

Есть предположение, что если россиянам удастся его захватить, они смогут овладеть высотой. До южных окраин Запорожья остается примерно 20 – 25 километров, что позволит обстреливать город артиллерией,

– объяснил он.

Именно высотное расположение Степногорска делает его стратегически важной целью для россиян, поскольку оттуда открывается потенциальное артиллерийское преимущество.