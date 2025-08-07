Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

В ЦПД отреагировали на публикации СМИ

Андрей Коваленко прокомментировал публикации западных СМИ, которые активно начали появляться на фоне недавних заявлений Дональда Трампа.

Большинство слухов в медиа сейчас и близко не соответствуют реальности. Особенно относительно планов, наоборот, сразу торчат ушки за публикациями и не только российские, потому что все преследуют свои интересы,

– написал он.

Руководитель ЦПД призвал украинцев меньше рефлексировать, ведь, по его словам, ситуация повторяется из раза в раз.

Напомним, недавно польский портал Onet опубликовал предложения, которые США могли передать Москве во время встречи Уиткоффа и Путина.

По данным СМИ, речь идет о: прекращении огня в Украине, а не мире; фактическом признании российских территориальных достижений (через откладывание этого вопроса на 49 или 99 лет); снятии большинства наложенных на Россию санкций, а также возвращении к сотрудничеству в энергетической сфере, то есть импорту российского газа и нефти, в долгосрочной перспективе.