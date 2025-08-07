Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло объяснил 24 Каналу, что Россия может временно воздержаться от авиационных атак под давлением США. В то же время, по его словам, Кремль будет пытаться накопить дроны и создать впечатление готовности к диалогу.

Возможно ли воздушное перемирие с Россией?

Россия может использовать перемирие как часть информационной игры, но без международного контроля это не даст никакого результата. Дмитрий Жмайло отметил, что Кремль неоднократно нарушал договоренности, прикрываясь фиктивными инициативами.

Любое прекращение огня с Россией, как показывает наш опыт с 2014 года, без эффективных инструментов мониторинга очень и очень малореалистично,

– подчеркнул Жмайло.

Он напомнил, что миссия ОБСЕ в прифронтовых районах не обеспечивала надлежащего контроля. По его словам, многие представители миссии просто получали зарплату и проживали в отелях, не фиксируя реальные нарушения.

Россия хочет использовать перемирие для накопления дронов

По мнению Жмайло, Россия может согласиться на частичное прекращение воздушных атак, но не из гуманитарных соображений. Речь идет о прагматическом расчете: дать сигнал США о готовности к диалогу и одновременно накопить ресурсы для новых ударов.

Россия может предложить не всеобъемлющее перемирие, а, например, только в воздухе, чтобы воздержаться от определенных атак. Это соответствует их интересам, потому что темп производства дронов пока не такой, как они пытаются показать,

– объяснил Жмайло.

Он добавил, что реальные показатели российского производства БпЛА значительно ниже ожиданий, поэтому Кремль может использовать перемирие, чтобы нарастить арсенал. В частности, речь идет о дронах "Шахед" и "Гербера", а также мобильных пусковых установках, которые маскируют под гражданский транспорт.

Прекращение огня как элемент тактики затягивания

Дмитрий Жмайло считает, что Кремль может использовать перемирие как инструмент затягивания войны. Речь идет не о деэскалации, а о попытке выиграть время для накопления ресурсов и одновременно повлиять на Запад через экономические интересы.

Основную ставку россияне делают на финансовую заинтересованность американской стороны. Это контракты, бизнес сделки, надежда просто себе еще выиграть время,

– отметил он.

По его мнению, Россия может согласиться на ограниченное перемирие только под жестким внешним давлением. Однако даже в случае такого решения она продолжит подготовку к новым атакам и не будет придерживаться условий на практике.