Детали сообщает польский портал Onet, передает 24 Канал. Речь идет об "очень выгодном" предложении от администрации Дональда Трампа.

Смотрите также Как Медведев не на шутку разозлил Трампа и почему Виткофф едет в Москву, чтобы навредить Украине

Что США предложили Путину?

У Москве Уиткофф мог представить для России американское предложение по прекращению огня, которое якобы согласовали с европейскими государствами. По данным СМИ, речь идет о:

прекращении огня в Украине, а не мире;

фактическом признании российских территориальных достижений (путем откладывания этого вопроса на 49 или 99 лет);

снятии большинства наложенных на Россию санкций, а также возвращении к сотрудничеству в энергетической сфере, то есть импорта российского газа и нефти, в долгосрочной перспективе.

Однако в предложениях отсутствуют гарантии нерасширения НАТО, чего постоянно требуют россияне.

Москва также не получила никаких обещаний о прекращении военной поддержки Украины.

К слову, в Кремле предложения США назвали "приемлемыми. В частности, по данным Onet, там согласились с пунктом о военной помощи.

Напомним, по итогам переговоров в Кремле, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что теперь в США лучше понимают условия, при которых Путин может прекратить войну. Ключевыми в этом он назвал территориальные вопросы.