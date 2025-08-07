Деталі повідомляє польський портал Onet, передає 24 Канал. Йдеться про "дуже вигідну" пропозицію від адміністрації Дональда Трампа.

Що США запропонували Путіну?

У Москві Віткофф міг представити для Росії американську пропозицію щодо припинення вогню, яку нібито узгодили з європейськими державами. За даними ЗМІ, йдеться про:

припинення вогню в Україні, а не мир;

фактичне визнання російських територіальних здобутків (через відкладання цього питання на 49 або 99 років);

зняття більшості накладених на Росію санкцій, а також повернення до співпраці в енергетичній сфері, тобто імпорту російського газу та нафти, у довгостроковій перспективі.

Однак у пропозиціях відсутні гарантії щодо нерозширення НАТО, чого постійно вимагають росіяни.

Москва також не отримала жодних обіцянок про припинення військової підтримки України.

До слова, у Кремлі пропозиції США назвали "прийнятними. Зокрема, за даними Onet, там погодилися з пунктом про військову допомогу.

Нагадаємо, за підсумками переговорів у Кремлі, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що тепер у США краще розуміють умови, за яких Путін може припинити війну. Ключовими в цьому він назвав територіальні питання.