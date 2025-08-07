Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію Білого дому.

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Трамп висловився про переговори Віткоффа та Путіна

Дональд Трамп заявив, що в середу, 6 серпня, Сполучені Штати мали "дуже хороші переговори" з Володимиром Путіним.

За словами американського лідера, існує велика ймовірність того, що зустріч відбудеться дуже скоро.

Ми ще не визначили місце, але сьогодні ми мали дуже гарні переговори з Путіним. Є велика ймовірність, що ми зможемо покласти край цьому шляху. Він був довгим і досі триває, але є велика ймовірність, що зустріч відбудеться зовсім скоро,

– сказав він.

Водночас на питання про те, чи зробив очільник Кремля певні поступки, Дональд Трамп відповів, що "не назвав би це проривом".

Політик також висловився про вторинні тарифи для країн, що торгують з Росією. Він припустив, що після Індії США можуть запровадити тарифи для Китаю та кількох інших країн.

Нагадаємо, під час зустрічі в Москві Путін повідомив спецпосланцю США Стіву Віткоффу, що хоче зустрітися з Трампом. Після передачі цього послання американський президент заявив, що відкритий до переговорів уже наступного тижня, якщо вони можуть допомогти завершити війну в Україні.