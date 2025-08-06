Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

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Як пройшла зустріч Віткоффа та Путіна?

Після того як Стів Віткофф провів переговори з Володимиром Путіним у Москві, Дональд Трамп зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу.

Під час розмови він заявив, що зустріч була "продуктивнішою, ніж очікувалося" – вона тривала близько трьох годин.

Водночас, за словами журналістів, залишається незрозумілим, на які поступки насправді готовий піти кремлівський диктатор щодо припинення вогню.

Нагадаємо, 6 серпня Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Згодом у NYT уточнили, що в ній брали участь прем'єр Британії, канцлер Німеччини та генеральний секретар НАТО, а також віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Трамп Стів Віткофф.

До того ж президент США заявив, що має намір особисто зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним вже наступного тижня. Після цього він планує провести спільні переговори з президентами Росії та України.