Він заявив, що це був хороший день, однак "попереду ще багато роботи". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Що заявив Рубіо після переговорів з Кремлем?

За підсумками переговорів у Москві американський держсекретар заявив, що тепер у США краще розуміють умови, за яких Росія може припинити війну.

Ключовими в цьому можуть стати територіальні питання.

Окрім того, йдеться про можливу зустріч Путіна та Дональда Трампа. За словами Рубіо, перед нею "має статися багато подій". Зокрема, телефонна розмова президентів протягом найближчих кількох днів, хоч наразі дзвінок не заплановано.

Ми не знаємо, чи відбудеться зустріч між Трампом і Путіним наступного тижня. Це залежить від того, яких успіхів зможуть досягти сторони,

– наголосив політик.

Нагадаємо, водночас Трамп не зміг дати чіткої відповіді щодо щирості намірів російського диктатора. Американський лідер пообіцяв відповісти "за кілька тижнів, можливо, й раніше".