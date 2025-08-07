Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інститут вивчення війни (ISW).

Як Кремль міг скористатися візитом Віткоффа?

Аналітики зазначили, що російські державні ЗМІ та прокремлівські видання активно поширювали заяви депутатів держдуми Росії, в яких спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф поставав як раціональний учасник американсько-російських перемовин, а Трамп – як ірраціональний.

Зокрема, депутат Григорій Карасін 4 серпня висловив сподівання, що результати зустрічі Віткоффа з Путіним будуть "конкретними, а не емоційними, як останні заяви Трампа". Цю фразу російські медіа нагадали і перебільшили під час висвітлення візиту американця до Москви 6 серпня.

Перший заступник голови комітету з міжнародних справ держдуми Олексій Чепа припустив, що Трамп нібито направив Віткоффа до Москви для "пом'якшення напруженості" після нещодавніх "ультиматумів", згідно з якими Росія має припинити війну або піддасться санкціям США. На його думку, таке пом'якшення може негативно позначитися на іміджі адміністрації Трампа.

Тим часом російський мільйонер і член Ради з прав людини в Кремлі Олександр Коц звинуватив Трампа у "роздачі" щоденних ультиматумів. Він також заявив, що після зустрічі з Путіним Віткофф передасть американському президенту пропозицію, яку той "сприйме як маленьку перемогу".

В ISW наголосили, що Кремль часто намагається посіяти розбіжності між Україною та її союзниками, а також між США і Європою в межах ширших зусиль зі стримування підтримки Києва. Аналітики припускають, що цього разу Кремль використовує аналогічну інформаційну тактику проти адміністрації Трампа, щоб підірвати американські зусилля з тиску на Путіна, аби змусити його розпочати змістовні переговори про припинення війни.

"Кремль також, імовірно, прагне примусити США до односторонніх поступок щодо війни, включно зі сприянням укладенню американо-російських економічних угод на користь Росії без заявлених Трампом попередніх умов припинення вогню та перемовин про міцний мир", – резюмували в ISW.