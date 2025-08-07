Он заявил, что это был хороший день, однако "впереди еще много работы". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Смотрите также Пытается посеять "раскол" в команде Трампа: ISW указали, как Кремль манипулирует визитом Виткоффа

Что заявил Рубио после переговоров с Кремлем?

По итогам переговоров в Москве американский госсекретарь заявил, что теперь в США лучше понимают условия, при которых Россия может прекратить войну.

Ключевыми в этом могут стать территориальные вопросы.

Кроме того, речь идет о возможной встрече Путина и Дональда Трампа. По словам Рубио, перед ней "должно произойти много событий". В частности, телефонный разговор президентов в течение ближайших нескольких дней, хотя пока звонок не запланирован.

Мы не знаем, состоится ли встреча между Трампом и Путиным на следующей неделе. Это зависит от того, каких успехов смогут достичь стороны,

– подчеркнул политик.

Напомним, в то же время Трамп не смог дать четкого ответа относительно искренности намерений российского диктатора. Американский лидер пообещал ответить "через несколько недель, возможно, и раньше".