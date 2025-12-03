Що сказав Рубіо про ВВП України?
На його думку, українська економіка може не тільки відновитися після війни, а й процвітати, пише 24 Канал з посиланням на Fox News.
Рубіо підкреслив, що Вашингтон хоче, аби після завершення війни українська економіка "не тільки відновилася, а й почала активно процвітати". Він додав, що досягнути цього можна, якщо робити "правильні речі". І це дасть змогу ВВП України через десять років випередити російський.
На що може погодитися Україна, враховуючи всю динаміку, про яку я щойно говорив, і на що погодиться Росія? Зрештою, це не залежить від нас. Це не наша війна. Ми не воюємо. Це не американські солдати,
– зазначив Рубіо.
Зауважте! Він сказав, що це "відбувається на іншому континенті". Тому США займаються цим, тому що тільки вони можуть це зробити.
Українська економіка у 2025 році продовжує зростати. Проте її стримують наслідки війни. Тому Національний банк України змінив свій прогноз.
НБУ переглянув прогноз зростання ВВП у 2025 році та знизив показник до 1,9%. Річ у тім, що енергодефіцит, зумовлений останніми руйнуваннями інфраструктури та газодобувних потужностей, разом зі збереженням дефіциту робочої сили суттєво обмежуватимуть ділову активність.
Нагадаємо! Якщо порівнювати з липнем 2025 року, то прогноз Нацбанку погіршився. Тоді ріст ВВП очікували на рівні 2,1%.
Що ще слід знати про ситуацію в Україні?
Також в Україні зріс загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу. Він збільшився на 252 мільярдів гривень (2,98 мільярда доларів США) у жовтні 2025 року.
Основним чинником зростання стало збільшення зовнішнього державного боргу. Зокрема за рахунок отримання пільгового фінансування від міжнародних партнерів.