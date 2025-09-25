Який прогноз ЄБРР щодо України?
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) переглянув прогноз зростання економіки України на 2025 рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на вересневий прогноз ЄБРР.
Очікується, що зростання ВВП України сповільниться до 2,5% у 2025 році замість раніше прогнозованих 3,3% на тлі високої невизначеності, пов'язаної з війною Росії проти країни,
– йдеться в в повідомленні банку.
При цьому ЄБРР залишив без змін прогноз на 2026 рік на рівні 5%, за умови припинення бойових дій і запуску післявоєнного відновлення.
Зазначається, що реальний ВВП зріс на 0,9% у річному обчисленні у першому кварталі 2025 року завдяки споживанню та інвестиціям у критично важливу інфраструктуру. Однак зростання обмежують:
- дефіцит робочої сили:
- пошкодження енергетичної інфраструктури:
- слабкі показники аграрного експорту.
Рівень безробіття знизився до воєнного мінімуму в 12%, але працевлаштування залишається скрутним через мобілізацію та еміграцію.
Який був попередній прогноз ЄБРР?
Востаннє банк змінював прогноз щодо України у травні, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЄБРР.
Тоді прогноз зростання ВВП України на 2025 рік знизили з 3,5% до 3,3% через вплив війни та глобальних торгівельних обмежень. Проте очікувалося, що економіку підтримають державні витрати та зростання замовлень на продукцію української оборонної промисловості.
Головні новини про ВВП України
У проєкті бюджету на 2026 рік ВВП України становить 10,3 трильйона гривень, що на 1,34 трильйона більше ніж на 2025 рік. Прогноз зростання ВВП на 2026 рік знижено з 7,5% до 4,5% у новій Бюджетній декларації на 2026 – 2028 роки.
Росія вкрала в України десять років зростання. Народна депутатка Роксолана Підласа зазначила, що війна з Росією позбавила Україну понад 10 років економічного зростання, і це чітко прослідковується через ВВП України.
У липні реальний ВВП України скоротився на 1% після зростання на 1,5% у червні, через проблеми в сільському господарстві. Реальна валова додана вартість у сільському господарстві знизилася на 26%, що відображає скорочення збору врожаю та зменшення врожайності.