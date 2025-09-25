Який прогноз ЄБРР щодо України?

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) переглянув прогноз зростання економіки України на 2025 рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на вересневий прогноз ЄБРР.

Очікується, що зростання ВВП України сповільниться до 2,5% у 2025 році замість раніше прогнозованих 3,3% на тлі високої невизначеності, пов'язаної з війною Росії проти країни,

– йдеться в в повідомленні банку.

При цьому ЄБРР залишив без змін прогноз на 2026 рік на рівні 5%, за умови припинення бойових дій і запуску післявоєнного відновлення.

Зазначається, що реальний ВВП зріс на 0,9% у річному обчисленні у першому кварталі 2025 року завдяки споживанню та інвестиціям у критично важливу інфраструктуру. Однак зростання обмежують:

дефіцит робочої сили:

пошкодження енергетичної інфраструктури:

слабкі показники аграрного експорту.

Рівень безробіття знизився до воєнного мінімуму в 12%, але працевлаштування залишається скрутним через мобілізацію та еміграцію.

Який був попередній прогноз ЄБРР?

Востаннє банк змінював прогноз щодо України у травні, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЄБРР.

Тоді прогноз зростання ВВП України на 2025 рік знизили з 3,5% до 3,3% через вплив війни та глобальних торгівельних обмежень. Проте очікувалося, що економіку підтримають державні витрати та зростання замовлень на продукцію української оборонної промисловості.

