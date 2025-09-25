Какой прогноз ЕБРР по Украине?

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пересмотрел прогноз роста экономики Украины на 2025 год, сообщает 24 Канал со ссылкой на сентябрьский прогноз ЕБРР.

Ожидается, что рост ВВП Украины замедлится до 2,5% в 2025 году вместо ранее прогнозируемых 3,3% на фоне высокой неопределенности, связанной с войной России против страны,

– говорится в в в сообщении банка.

При этом ЕБРР оставил без изменений прогноз на 2026 год на уровне 5%, при условии прекращения боевых действий и запуска послевоенного восстановления.

Отмечается, что реальный ВВП вырос на 0,9% в годовом исчислении в первом квартале 2025 года благодаря потреблению и инвестициям в критически важную инфраструктуру. Однако рост ограничивают:

дефицит рабочей силы:

повреждения энергетической инфраструктуры:

слабые показатели аграрного экспорта.

Уровень безработицы снизился до военного минимума в 12%, но трудоустройство остается затруднительным из-за мобилизации и эмиграции.

Какой был предыдущий прогноз ЕБРР?

Последний раз банк менял прогноз по Украине в мае, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЕБРР.

Тогда прогноз роста ВВП Украины на 2025 год снизили с 3,5% до 3,3% из-за влияния войны и глобальных торговых ограничений. Однако ожидалось, что экономику поддержат государственные расходы и рост заказов на продукцию украинской оборонной промышленности.

