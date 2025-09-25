Какой прогноз ЕБРР по Украине?
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пересмотрел прогноз роста экономики Украины на 2025 год, сообщает 24 Канал со ссылкой на сентябрьский прогноз ЕБРР.
Ожидается, что рост ВВП Украины замедлится до 2,5% в 2025 году вместо ранее прогнозируемых 3,3% на фоне высокой неопределенности, связанной с войной России против страны,
– говорится в в в сообщении банка.
При этом ЕБРР оставил без изменений прогноз на 2026 год на уровне 5%, при условии прекращения боевых действий и запуска послевоенного восстановления.
Отмечается, что реальный ВВП вырос на 0,9% в годовом исчислении в первом квартале 2025 года благодаря потреблению и инвестициям в критически важную инфраструктуру. Однако рост ограничивают:
- дефицит рабочей силы:
- повреждения энергетической инфраструктуры:
- слабые показатели аграрного экспорта.
Уровень безработицы снизился до военного минимума в 12%, но трудоустройство остается затруднительным из-за мобилизации и эмиграции.
Какой был предыдущий прогноз ЕБРР?
Последний раз банк менял прогноз по Украине в мае, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЕБРР.
Тогда прогноз роста ВВП Украины на 2025 год снизили с 3,5% до 3,3% из-за влияния войны и глобальных торговых ограничений. Однако ожидалось, что экономику поддержат государственные расходы и рост заказов на продукцию украинской оборонной промышленности.
Главные новости о ВВП Украины
В проекте бюджета на 2026 год ВВП Украины составляет 10,3 триллиона гривен, что на 1,34 триллиона больше чем на 2025 год. Прогноз роста ВВП на 2026 год снижен с 7,5% до 4,5% в новой Бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы.
Россия украла у Украины десять лет роста. Народный депутат Роксолана Пидласа отметила, что война с Россией лишила Украину более 10 лет экономического роста, и это четко прослеживается через ВВП Украины.
В июле реальный ВВП Украины сократился на 1% после роста на 1,5% в июне, из-за проблем в сельском хозяйстве. Реальная валовая добавленная стоимость в сельском хозяйстве снизилась на 26%, что отражает сокращение сбора урожая и уменьшение урожайности.