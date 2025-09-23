Какую инфляцию прогнозируют в Британии?

Организация экономического сотрудничества и развития сообщила, что в этом году Великобритания испытывает самую высокую инфляцию среди стран G7, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также Европа должна остерегаться ловушки лести Трампа, – Politico

Прогнозируют, что инфляция в Великобритании в среднем составит 3,5% в 2025 году. Этот показатель значительно превышает даже показатель США, который составляет 2,7%, несмотря на то, что Трамп ввел крупнейшие с 1930-х годов тарифы на импорт – политика, которая, как ожидается, приведет к росту цен.

ОЭСР также предположила, что жесткие налоговые и бюджетные планы затормозят экономический рост в Великобритании в течение следующих 12 месяцев. По прогнозам аналитиков, этого года рост ВВП Великобритании составит несколько выше – 1,4%, по сравнению с 1,3% в предыдущем прогнозе.

Однако прогноз на следующий год остается неизменным на уровне относительно вялых 1% – неудачный прогноз для канцлера Рэйчел Ривз, поскольку лейбористы пытаются ускорить рост,

– пишут в издании.

Организация заявила, что ожидается, что "жесткая фискальная позиция" Великобритании – высокие налоги и сокращение государственных расходов – негативно повлияет на экономику. Ривз представит свой бюджет, в котором, как ожидается, она повысит налоги, 26 ноября.

Если прогнозы ОЭСР по росту точны, то темпы роста ВВП Великобритании в следующем году оказались бы посередине среди стран G7:

после США (1,5%);

Германии (1,1%);

Канады (1,2%);

но опередили бы Италию (0,6%);

Японию (0,5%);

Францию (0,9%).

Что говорят в Банке Англии?

Повышение лейбористским правительством налогов на заработную плату в апреле имело прямое влияние на инфляцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Однако главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил, что он стал несколько спокойнее по инфляции, несмотря на то, что выступал против двух последних снижения ставок.

Пилл заявил, что внутреннее ценовое давление ослабляется лишь медленными темпами, и указал на отсутствие конкуренции на рынке труда, которая может вызвать "длительные изменения" в установлении заработной платы и цен.

По его словам, показатели внутренней инфляции "падают и падают достаточно устойчиво". Однако они ослабляются "достаточно медленными темпами, и такими темпами, что мы еще не вернули базовые уровни инфляции к целевому уровню".

Как тарифы Трампа влияют на экономику?