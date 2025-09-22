Попытки главы Белого дома "по-дружески" решить вопрос войны с Путиным лишь создают призрачные иллюзии способности мирового сообщества давить на Кремль. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на материал Politico.

Почему действия Трампа могут быть опасны для Европы?

Недавно Великобритания развернула перед президентом США Дональдом Трампом настоящее королевское гостеприимство. так, во время дипломатического визита Трампа ожидала конная гвардия, каретные прогулки, торжественные тосты.

Эксперты Politico считают, что такой прием идеально соответствует вкусам американского президента – помпезность и признание его статуса. В ответ он щедро рассыпал комплименты, называя связь между США и Британией "уникальной в мире". Однако за блеском этого визита кроется ловушка.



Дональд и Мелания Трамп во время пышного приема / Фото Королевской семьи

В свою очередь другие страны также не упускали возможности почтить Трампа. Франция устроила военный парад на День Бастилии, Япония поражала президента США турниром по сумо. Все это создает видимость гармонии, избегая громких скандалов или резких комментариев, однако не приносит четких результатов.

Заметьте! В Politico утверждают, что нет никаких доказательств положительного влияния такой лести на политику Трампа. Наоборот, они только провоцируют новые требования. Успешный визит может принести похвалу или хороший заголовок в прессе, но не меняет стратегии Трампа, который воспринимает уступки как слабость и использует их для давления.

Примером является июльская встреча президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Трампом в Шотландии. Она прибыла с комплиментами и обещаниями покупать американские товары, надеясь сгладить напряжение.

Встречу назвали триумфом, но вскоре Трамп раскритиковал европейский Закон о цифровых услугах, угрожая новыми тарифами. Соглашение, которое Европа считала достижением, оказалось односторонним.

Еще более показателен случай Катара. Эта страна подарила США самолет стоимостью 400 миллионов долларов для замены старого Air Force One. Но когда Израиль атаковал объекты в Дохе, Вашингтон не вмешался. Лесть принесли только фото и рукопожатие, но не политическую поддержку.

По мнению аналитиков Politico, Британия, вероятно, скоро почувствует похожий эффект. Ее пышный прием лишь подчеркнул страх перед недовольством Трампа, что может спровоцировать новые требования, например, по британскому налогу на цифровые услуги или поддержки политических союзников Трампа в Британии.

Страх перед гневными твитами Трампа и стремление избежать заголовков о "проваленном саммите" заставляют лидеров выбирать краткосрочные победы. Но это лишь углубляет уязвимость. Лесть – это не стратегия, а способ выживания, который ослабляет позиции союзников.

