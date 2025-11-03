Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, что Россия планирует воевать до конца. Однако это может стать концом и ее экономики.
Как россиянам удается удержать инфляцию?
Иван Ус отметил, что в бюджет России на 2026 год заложены нереалистичные цифры, и его очень трудно будет выполнить.
Даже в 2025 году был прописан первый дефицит бюджета в 1,2 триллиона рублей. Обычно этот параметр меняют в октябре, но уже в мае было заявлено, что дефицит вырастет до 3,8 триллиона рублей. А сейчас дефицит превышает и эту цифру, поэтому в бюджет на 2026 год заявлено, что конечный дефицит будет составлять 5,8 триллиона рублей,
– отметил он.
В то же время эксперты, по словам главного консультанта Национального института стратегических исследований, прогнозируют, что этот показатель увеличится с 5,8 триллиона до 8 триллиона рублей.
Поэтому получается, что проблема с дефицитом бюджета и вообще получением денег, не решается. И на запланированные расходы на войну нужно будет где-то найти средства. Соответственно Россия может мечтать, что будет продолжать войну, но на это надо все же найти деньги,
– подчеркнул Иван Ус.
Российская власть, конечно, может печатать деньги. Однако, во-первых, по его словам, их и так печатают, а, во-вторых, это еще больше ускоряет риски не просто инфляции, а гиперинфляции в стране.
Обратите внимание! В 2026-м Россия впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину планирует снизить расходы национальную оборону – примерно до 156 миллиардов долларов с более чем 163 миллиардов долларов. С учетом прогнозируемой инфляции до 7%, сокращение окажется еще более значительным.
"Эта инфляция уже должна наконец наступить. И то, что Кремлю удается удерживать ситуацию под контролем свидетельствует о том, что используются золотовалютные резервы России, которые могли бы понадобиться для других целей", – заметил он.
Однако, по словам Уса, рано или поздно эти деньги кончатся, и это должно произойти именно в 2026 году.
Что известно о проекте бюджета России?
Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2026–2028 годы с ощутимым дефицитом, который составляет 54,6 миллиарда долларов.
Чтобы закрыть недостаток ресурсов, Минфин России внес изменения в бюджет и налоговое законодательство. Это, в частности, повышение НДС до 22%, уменьшение порога для упрощенной системы налогообложения (с 717 тысяч долларов до 120 тысяч долларов), отмена льготных страховых тарифов для малого и среднего бизнеса.
В то же время на пропаганду в российском бюджете предусмотрена огромная сумма. Расходы государственные телеканалы в 2026-м составят 1,27 миллиарда долларов. Это существенное увеличение, ведь ранее планировалось потратить 832 миллиона долларов.