Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, что Россия планирует воевать до конца. Однако это может стать концом и ее экономики.

Как россиянам удается удержать инфляцию?

Иван Ус отметил, что в бюджет России на 2026 год заложены нереалистичные цифры, и его очень трудно будет выполнить.

Даже в 2025 году был прописан первый дефицит бюджета в 1,2 триллиона рублей. Обычно этот параметр меняют в октябре, но уже в мае было заявлено, что дефицит вырастет до 3,8 триллиона рублей. А сейчас дефицит превышает и эту цифру, поэтому в бюджет на 2026 год заявлено, что конечный дефицит будет составлять 5,8 триллиона рублей,

– отметил он.

В то же время эксперты, по словам главного консультанта Национального института стратегических исследований, прогнозируют, что этот показатель увеличится с 5,8 триллиона до 8 триллиона рублей.

Поэтому получается, что проблема с дефицитом бюджета и вообще получением денег, не решается. И на запланированные расходы на войну нужно будет где-то найти средства. Соответственно Россия может мечтать, что будет продолжать войну, но на это надо все же найти деньги,

– подчеркнул Иван Ус.

Российская власть, конечно, может печатать деньги. Однако, во-первых, по его словам, их и так печатают, а, во-вторых, это еще больше ускоряет риски не просто инфляции, а гиперинфляции в стране.

Обратите внимание! В 2026-м Россия впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину планирует снизить расходы национальную оборону – примерно до 156 миллиардов долларов с более чем 163 миллиардов долларов. С учетом прогнозируемой инфляции до 7%, сокращение окажется еще более значительным.

"Эта инфляция уже должна наконец наступить. И то, что Кремлю удается удерживать ситуацию под контролем свидетельствует о том, что используются золотовалютные резервы России, которые могли бы понадобиться для других целей", – заметил он.

Однако, по словам Уса, рано или поздно эти деньги кончатся, и это должно произойти именно в 2026 году.

