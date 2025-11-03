Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, що Росія планує воювати до кінця. Проте це може стати кінцем і її економіки.

До теми Притиснутий до стіни: Путін програє економічну війну і це підштовхує його до ескалації, – ЗМІ

Як росіянам вдається втримати інфляцію?

Іван Ус наголосив, що у бюджет Росії на 2026 рік закладені нереалістичні цифри, і його дуже важко буде виконати.

Навіть у 2025 році був прописаний перший дефіцит бюджету у 1,2 трильйона рублів. Зазвичай цей параметр змінюють у жовтні, але вже у травні було заявлено, що дефіцит зросте до 3,8 трильйона рублів. А зараз дефіцит перевищує і цю цифру, тому у бюджет на 2026 рік заявлено, що кінцевий дефіцит складатиме 5,8 трильйона рублів,

– відзначив він.

Водночас експерти, за словами головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень, прогнозують, що цей показник збільшиться з 5,8 трильйона до 8 трильйона рублів.

Тому виходить, що проблема з дефіцитом бюджету та взагалі отриманням грошей, не вирішується. І на заплановані витрати на війну потрібно буде десь знайти кошти. Відповідно Росія може мріяти, що продовжуватиме війну, але на це треба все ж таки знайти гроші,

– підкреслив Іван Ус.

Російська влада, звісно, може друкувати гроші. Проте, по-перше, за його словами, їх і так друкують, а, по-друге, це ще більше пришвидшує ризики не просто інфляції, а гіперінфляції в країні.

Зверніть увагу! У 2026-му Росія вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну планує знизити витрати національну оборону – приблизно до 156 мільярдів доларів з більш ніж 163 мільярди доларів. Із врахуванням прогнозованої інфляції до 7%, скорочення виявиться ще значнішим.

"Ця інфляція вже має нарешті настати. І те, що Кремлю вдається утримувати ситуацію під контролем свідчить про те, що використовуються золото-валютні резерви Росії, які могли б знадобитись для інших цілей", – зауважив він.

Проте, за словами Уса, рано чи пізно ці гроші скінчаться, і це має відбутися саме у 2026 році.

Що відомо про проєкт бюджету Росії?