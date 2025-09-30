Скільки грошей витратять на державні телеканали в Росії?
Сума витрат на пропаганду в Росії рекордно зросла, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
У 2026 році сягнуть на державні канали витратять 106,4 мільярдів рублів (1,27 мільярда доларів). Це значне збільшення порівняно з раніше запланованими 69,1 мільярда рублів (832 мільйони доларів) у 2025 році.
Найбільше зросте фінансування для розважальних і другорядних федеральних телеканалів – субсидії зросли більш ніж удвічі. Значно збільшені й бюджети основних кремлівських мовників – "Перший", "Росія-1", НТВ та інші.
Загалом у 2026–2028 роках Кремль планує витратити на телепропаганду майже 246 мільярди рублів (2,93 мільярди доларів).
На тлі рекордного бюджетного дефіциту та економічних проблем, викликаних війною й санкціями, влада Росії скорочує соціальні витрати та підвищує податки для власних громадян. Але при цьому уряд Росії продовжує щедро фінансувати пропаганду,
– повідомили у Центрі.
Разом з цим стало відомо, що Росія скоротить витрати на оборону.
Чому зменшать витрати на оборону Росії?
Кремль планує витратити 17 трильйонів рублів (183 мільярди доларів) на національну безпеку та оборону у 2026 році, повідомляє 24 Канал на ISW.
Це близько 38% запланованих річних витрат. Бюджет передбачає виділення 12,9 трильйонів рублів на витрати на "національну оборону" у 2026 році – менше ніж 13,5 трильйонів рублів у 2025 році.
У проєкті бюджету прогнозується, що витрати на оборону збільшаться до 13,6 трильйона рублів у 2027 році, а потім зменшаться до 13 трильйона рублів у 2028 році. Бюджет на 2026 рік також передбачає виділення 3,9 трильйона рублів на "Національну безпеку" – збільшення з 3,5 трильйона рублів у 2025 році.
Що відомо про бюджет Росії?
У Росії внесли до Думи проєкт бюджету на три роки з дефіцитом, що становитиме трильйони рублів. Проєкт передбачає підвищення ПДВ до 22%, що принесе додаткові доходи для фінансування оборони та безпеки.
Витрати на національну оборону у Росії знизяться до 12,6 трильйона рублів у 2026 році. Зокрема у 2025 році витрати становили рекордні 13,5 трильйонів рублів.
Загалом федеральний бюджет Росії на 2026 рік офіційно визнаний "воєнним" з основними видатками на оборону та військово-промисловий комплекс. Російська влада скорочує соціальні програми та фінансування регіонів, акцентуючи на військових потребах, що свідчить про пріоритетність війни проти України.