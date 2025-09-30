Скільки грошей витратять на державні телеканали в Росії?

Сума витрат на пропаганду в Росії рекордно зросла, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

У 2026 році сягнуть на державні канали витратять 106,4 мільярдів рублів (1,27 мільярда доларів). Це значне збільшення порівняно з раніше запланованими 69,1 мільярда рублів (832 мільйони доларів) у 2025 році.

Найбільше зросте фінансування для розважальних і другорядних федеральних телеканалів – субсидії зросли більш ніж удвічі. Значно збільшені й бюджети основних кремлівських мовників – "Перший", "Росія-1", НТВ та інші.

Загалом у 2026–2028 роках Кремль планує витратити на телепропаганду майже 246 мільярди рублів (2,93 мільярди доларів).

На тлі рекордного бюджетного дефіциту та економічних проблем, викликаних війною й санкціями, влада Росії скорочує соціальні витрати та підвищує податки для власних громадян. Але при цьому уряд Росії продовжує щедро фінансувати пропаганду,

– повідомили у Центрі.

Разом з цим стало відомо, що Росія скоротить витрати на оборону.

Чому зменшать витрати на оборону Росії?

Кремль планує витратити 17 трильйонів рублів (183 мільярди доларів) на національну безпеку та оборону у 2026 році, повідомляє 24 Канал на ISW.

Це близько 38% запланованих річних витрат. Бюджет передбачає виділення 12,9 трильйонів рублів на витрати на "національну оборону" у 2026 році – менше ніж 13,5 трильйонів рублів у 2025 році.

У проєкті бюджету прогнозується, що витрати на оборону збільшаться до 13,6 трильйона рублів у 2027 році, а потім зменшаться до 13 трильйона рублів у 2028 році. Бюджет на 2026 рік також передбачає виділення 3,9 трильйона рублів на "Національну безпеку" – збільшення з 3,5 трильйона рублів у 2025 році.

Що відомо про бюджет Росії?