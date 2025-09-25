Що відомо про витрати Росії на оборону на 2026 рік?

Гроші потрібні для фінансування військових витрат і скорочення зростаючого бюджетного дефіциту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Пропозиція з’явилася після того, як президент США Дональд Трамп назвав Росію "паперовим тигром", який "безцільно воює три з половиною роки", та заявив, що Росія перебуває у "великих економічних труднощах".

Зокрема уряд у середу схвалив новий проєкт бюджету на 2026 рік, який деякі кремлівські чиновники називають "воєнним бюджетом". Очікується, що економічне зростання впаде до 1% проти 4,3% торік.

Важливо! Водночас витрати на національну оборону знизяться до 12,6 трильйона рублів (150,5 мільярдів доларів) у 2026 році. І це після рекордних для пострадянського періоду 13,5 трлн у 2025-му.

Зокрема дефіцит у 2025 році прогнозується на рівні 2,6% від ВВП – найвищий показник із початку війни. Це на 53% перевищує попередню ціль, згідно з документами, які переглянув Reuters.

ПДВ, споживчий податок, який легко адмініструвати, у 2024 році забезпечив 37% доходів бюджету. Голова великого бізнес-об’єднання Олександр Шохін назвав підвищення "неприємним".

Мінфін оцінив, що зростання ставки принесе близько 1,2 трильйона рублів (14,33 мільярда доларів) додаткових доходів у 2026 році. Також уряд планує збільшити запозичення на 46% у 2025-му.

У відомстві заявили, що підвищення податків буде "спрямоване насамперед на фінансування оборони та безпеки". Серед інших заходів;

підвищення податків для грального бізнесу; скасування податкових пільг для малого бізнесу.

Пропозиція підштовхне інфляцію, яка останнім часом знижувалася, і ускладнить подальші зниження ключової ставки для Центробанку. Той пообіцяв врахувати вплив підвищення ПДВ на інфляційні очікування,

– йдеться у матеріалі.

Зверніть увагу! Центробанк пообіцяв знизити інфляцію вдвічі від поточного рівня та повернути її до цільових 4% у 2026 році.

Що ще відомо про економічні події у Росії?

Росіяни масово отримали від податкової повідомлення про сплату податку на доходи з банківських вкладів за минулий 2024 рік. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки країни.

Податок стягується з відсотків, які отримані за депозитами у всіх банках Росії.

Зауважте! Таким чином Москва хоче компенсувати кошти, що втрачені через війну в Україні, за рахунок громадян.

Що ще відбувається у Росії?