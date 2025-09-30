Вимушене рішення автовиробника?
Про це повідомив голова профспілкової організації підприємства Сергій Зайцева, передає 24 Канал з посиланням на The Moscow Times.
Він зауважив, що рішення можуть переглянути у випадку покращення ситуації на російському авторинку. Та, наразі жодних прогнозів робити не береться.
Що відомо про проблеми на ринку?
Про плани переходу на урізаний робочий графік компанія попереджала ще у липні, а тепер рішення прийняли офіційно.
Попередньо скорочений робочий тиждень запровадили з 28 вересня 2025 року до 28 березня 2026 року. У компанії пояснюють це необхідністю "зберегти колектив та уникнути масових скорочень".
За даними аналітичного агентства "Автостат", продажі Lada за 8 місяців 2025 року впали на 24,9% – до 211,3 тисячі автомобілів.
Що цьому передувало?
Раніше Російський "АвтоВАЗ" повідомив про скорочення виробничих планів на 2025 рік на 40% через обвал продажів автомобілів.
Загалом у першому півріччі 2025-го в Росії було реалізовано 530,4 тисячі нових легкових автомобілів, а з урахуванням вантажівок і автобусів – 601,8 тисячі. Це на 28% менше ніж за аналогічний період минулого року.
Продаж легкових машин знизився на 26%, автобусів – майже на 60%, важких вантажівок – на 55,9%.