Вимушене рішення автовиробника?

Про це повідомив голова профспілкової організації підприємства Сергій Зайцева, передає 24 Канал з посиланням на The Moscow Times.

Він зауважив, що рішення можуть переглянути у випадку покращення ситуації на російському авторинку. Та, наразі жодних прогнозів робити не береться.

Що відомо про проблеми на ринку?

Про плани переходу на урізаний робочий графік компанія попереджала ще у липні, а тепер рішення прийняли офіційно.

Попередньо скорочений робочий тиждень запровадили з 28 вересня 2025 року до 28 березня 2026 року. У компанії пояснюють це необхідністю "зберегти колектив та уникнути масових скорочень".

За даними аналітичного агентства "Автостат", продажі Lada за 8 місяців 2025 року впали на 24,9% – до 211,3 тисячі автомобілів.

Що цьому передувало?