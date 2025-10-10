"Великий" наступ Росії влітку обернувся на значні втрати та відсутність результатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

У якому становищі опинився Путін?

Видання пише, що українські безпілотники завдають відчутних ударів по НПЗ Росії, якій доводиться вдаватися до імпорту пального з Китаю, Білорусі й КНДР. За даними "Нефтегаз", майже 38% потужностей Росії виведено з ладу.

Водночас колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк каже, що Росія має просто величезну територію, через що не може захистити відповідні об'єкти системами протиповітряної оборони від тих чи інших ударів.

На його думку, звична війна вже відійшла у минуле, тому громіздка російська техніка втрачає свій вплив. А от теперішня війна вже стала технологічними перегонами, у яких, за словами ексміністра, Україна має перевагу.

The Telegraph зазначає, що у 20 регіонах Росії запроваджено нормування пального, зокрема на заправках дозволено купувати не більше 30 літрів, а бензин А-95, за даними видання, навіть подекуди зник із продажу.

Згідно з оцінками Goldman Sachs, якщо у 2023 році Росія виготовляла 9,7 мільйона барелів нафти на добу, то наразі цей показник складає лише близько 9 мільйонів, які, як прогнозують, можуть впасти до 7,5 мільйонів.

Згідно з оприлюдненою інформацією, така криза в переробці спричиняє накопичення запасів сирої нафти, для якої немає місць зберігання. Водночас високі відсоткові ставки й податковий тиск душать банківську систему.

Експортні доходи Росії від нафти, газу й вугілля знижуються вже третій рік поспіль, про це свідчать дані Centre for Research on Energy and Clean Air. У серпні вони впали до 546 мільйонів євро на день, що є новим мінімумом.

Росія більше не може утримувати військову економіку: резерви впали до менш ніж 2% ВВП, а витрати на війну "поглинають" близько 10%. Своєю чергою Кремль шукає нові доходи, навіть планує так званий "податок на паразитизм".

Штучне зростання через військові витрати може спричинити банківську кризу. Водночас ситуацію ускладнює й загроза обвалу цін на нафту, адже Саудівська Аравія та країни Перської затоки можуть знову перенаситити ринок.

Які наслідки це може мати для світу?

Андрій Загороднюк вважає, що на тлі вищезгаданого Путін може спробувати "піти далі", щоб не програти. Таку ж можливість припускають деякі експерти, попереджаючи про ризик розширення війни на континенті.

Зазначається, що найвразливішими залишаються естонська Нарва, де 85% населення це етнічні росіяни, а також Сувальський коридор між Білоруссю і Калінінградом, тож будь-яка провокація там може кинути Захід у хаос.

За словами ексміністра, між Путіним і Сі Цзіньпіном може існувати негласна угода, згідно з якою Росія виснажує НАТО провокаціями, а Китай утримує її економіку на плаву для відвернення уваги США від Тайваню.

Які у Росії проблеми?