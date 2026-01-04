Однак американці могли провести операцію у Венесуелі без допомоги росіян. Політтехнолог Тарас Загородній озвучив 24 Каналу думку, що хоч Росія та Китай були присутні у цій країні, однак навряд чи відбувся так званий "обмін" між Москвою та Вашингтоном.
Чому цей сценарій малоймовірний?
Тарас Загородній зазначив, що у Венесуелі були присутні інтереси Росії та Китаю. Однак такий сценарій, що росіяни помінялися з американцями, є малоймовірним.
Я вважаю, що ці розмови про те, що росіяни обміняли Венесуелу на Україну, необґрунтованими. Американці зробили те, що могли зробити, без будь-яких домовленостей. НавітьЮ якщо теоретично вони будуть говорити, що вони про щось домовлялися, я не вірю в це,
– сказав політтехнолог.
Він пояснив, що Венесуела – це база для росіян. Вона купувала російську нафту. Річ у тім, що нафта Венесуели досить важка. Її потрібно розбавляти іншою для того, щоб її можна було транспортувати чи переливати у танкери. Певні кошти інвестувалися в "Роснафту".
Тому операція США у Венесуелі – це важкий удар для Росії та КНР. Загалом Дональд Трамп нищить сфери впливу Пекіна, а водночас і Москви.
Що відомо про події у Венесуелі?
Зранку 3 січня у столиці Венесуели чули серію вибухів та помітили американські гелікоптери. Повідомлялося про щонайменше 7 вибухів у Каракасі.
Було затримано президента Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною та вивезено з країни. Йому та його дружині Силії Флорес висунули звинувачення у змові проти Штатів, наркотероризмі та володінні озброєнням.
Дональд Трамп повідомив, що США керуватимуть Венесуелою до зміни влади. Водночас президент Франції Емманюель Макрон заявив, що після затримання Мадуро країною може керувати опозиційний політик Едмундо Гонсалес.
Також Дональд Трамп відповів, чи говорив з Путіним про Мадуро. Він зазначив, що востаннє спілкувався з російським диктатором у понеділок, однак тема щодо президента Венесуели не обговорювалась.