Трамп розповів про це під час пресконференції за результатами операції військ США у Венесуелі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.
Чи говорив Трамп з Путіним про Мадуро?
На пресконференції на віллі Трампа у Флориді журналісти запитали, чи підіймалося питання Мадуро під час його понад двогодинної розмови з Путіним 29 грудня.
Трамп відповів, що вони "зовсім не говорили про Мадуро".
У Трампа запитували, що він думає про Путіна
На пресконференції щодо затримання Мадуро у Трампа питали про Путіна. Президент США заявив, що "не в захваті від Путіна, бо він вбиває занадто багато людей".
Трамп зазначив, що за останній місяць в Україні було вбито 30 тисяч військових, і він хоче це припинити. Окремо він, як зазвичай, зауважив, що це не його війна, а Байдена, Зеленського і Путіна.