Однако американцы могли провести операцию в Венесуэле без помощи россиян. Политтехнолог Тарас Загородний озвучил 24 Каналу мнение, что хоть Россия и Китай присутствовали в этой стране, однако вряд ли состоялся так называемый "обмен" между Москвой и Вашингтоном.
Почему этот сценарий маловероятен?
Тарас Загородний отметил, что в Венесуэле присутствовали интересы России и Китая. Однако такой сценарий, что россияне поменялись с американцами, маловероятен.
Я считаю, что эти разговоры о том, что россияне обменяли Венесуэлу на Украину, необоснованными. Американцы сделали то, что могли сделать, без каких-либо договоренностей. Даже если теоретически они будут говорить, что они о чем-то договаривались, я не верю в это,
– сказал политтехнолог.
Он объяснил, что Венесуэла – это база для россиян. Она покупала российскую нефть. Дело в том, что нефть Венесуэлы достаточно тяжелая. Ее нужно разбавлять другой для того, чтобы ее можно было транспортировать или переливать в танкеры. Определенные средства инвестировались в "Роснефть".
Поэтому операция США в Венесуэле – это тяжелый удар для России и КНР. В общем Дональд Трамп уничтожает сферы влияния Пекина, а заодно и Москвы.
Что известно о событиях в Венесуэле?
Утром 3 января в столице Венесуэлы слышали серию взрывов и заметили американские вертолеты. Сообщалось о по меньшей мере 7 взрывах в Каракасе.
Был задержан президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой и вывезен из страны. Ему и его жене Силии Флорес выдвинули обвинения в заговоре против США, наркотерроризме и владении оружием.
Дональд Трамп сообщил, что США будут руководить Венесуэлой до смены власти. В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что после задержания Мадуро страной может руководить оппозиционный политик Эдмундо Гонсалес.
Также Дональд Трамп ответил, говорил ли с Путиным о Мадуро. Он отметил, что последний раз общался с российским диктатором в понедельник, однако тема относительно президента Венесуэлы не обсуждалась.