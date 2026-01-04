Однако американцы могли провести операцию в Венесуэле без помощи россиян. Политтехнолог Тарас Загородний озвучил 24 Каналу мнение, что хоть Россия и Китай присутствовали в этой стране, однако вряд ли состоялся так называемый "обмен" между Москвой и Вашингтоном.

Почему этот сценарий маловероятен?

Тарас Загородний отметил, что в Венесуэле присутствовали интересы России и Китая. Однако такой сценарий, что россияне поменялись с американцами, маловероятен.

Я считаю, что эти разговоры о том, что россияне обменяли Венесуэлу на Украину, необоснованными. Американцы сделали то, что могли сделать, без каких-либо договоренностей. Даже если теоретически они будут говорить, что они о чем-то договаривались, я не верю в это,

– сказал политтехнолог.

Он объяснил, что Венесуэла – это база для россиян. Она покупала российскую нефть. Дело в том, что нефть Венесуэлы достаточно тяжелая. Ее нужно разбавлять другой для того, чтобы ее можно было транспортировать или переливать в танкеры. Определенные средства инвестировались в "Роснефть".

Поэтому операция США в Венесуэле – это тяжелый удар для России и КНР. В общем Дональд Трамп уничтожает сферы влияния Пекина, а заодно и Москвы.

Что известно о событиях в Венесуэле?