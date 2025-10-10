"Большое" наступление России летом обернулось значительными потерями и отсутствием результатов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

В каком положении оказался Путин?

Издание пишет, что украинские беспилотники наносят ощутимые удары по НПЗ России, которой приходится прибегать к импорту топлива из Китая, Беларуси и КНДР. По данным "Нефтегаз", почти 38% мощностей России выведены из строя.

В то же время бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк говорит, что Россия имеет просто огромную территорию, из-за чего не может защитить соответствующие объекты системами противовоздушной обороны от тех или иных ударов.

По его мнению, привычная война уже отошла в прошлое, поэтому громоздкая российская техника теряет свое влияние. А вот нынешняя война уже стала технологическими гонками, в которых, по словам экс-министра, Украина имеет преимущество.

The Telegraph отмечает, что в 20 регионах России введено нормирование горючего, в частности на заправках разрешено покупать не более 30 литров, а бензин А-95, по данным издания, даже кое-где исчез из продажи.

Согласно оценкам Goldman Sachs, если в 2023 году Россия производила 9,7 миллиона баррелей нефти в сутки, то сейчас этот показатель составляет лишь около 9 миллионов, которые, как прогнозируют, могут упасть до 7,5 миллионов.

Согласно обнародованной информации, такой кризис в переработке вызывает накопление запасов сырой нефти, для которой нет мест хранения. В то же время высокие процентные ставки и налоговое давление душат банковскую систему.

Экспортные доходы России от нефти, газа и угля снижаются уже третий год подряд, об этом свидетельствуют данные Centre for Research on Energy and Clean Air. В августе они упали до 546 миллионов евро в день, что является новым минимумом.

Россия больше не может удерживать военную экономику: резервы упали до менее чем 2% ВВП, а расходы на войну "поглощают" около 10%. В свою очередь Кремль ищет новые доходы, даже планирует так называемый "налог на паразитизм".

Искусственный рост из-за военных расходов может вызвать банковский кризис. В то же время ситуацию осложняет и угроза обвала цен на нефть, ведь Саудовская Аравия и страны Персидского залива могут снова перенасытить рынок.

Какие последствия это может иметь для мира?

Андрей Загороднюк считает, что на фоне вышеупомянутого Путин может попытаться "пойти дальше", чтобы не проиграть. Такую же возможность предполагают некоторые эксперты, предупреждая о риске расширения войны на континенте.

Отмечается, что наиболее уязвимыми остаются эстонская Нарва, где 85% населения это этнические русские, а также Сувальский коридор между Беларусью и Калининградом, поэтому любая провокация там может бросить Запад в хаос.

По словам экс-министра, между Путиным и Си Цзиньпином может существовать негласное соглашение, согласно которому Россия истощает НАТО провокациями, а Китай удерживает ее экономику на плаву для отвлечения внимания США от Тайваня.

Какие у России проблемы?