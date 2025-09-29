Что известно о проекте российского бюджета?

В частности в проекте говорится о дефиците федерального бюджета, пишет 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское медиа "РИА Новости".

Согласно информации, дефицит федерального бюджета России в 2026 году составит 3,78 триллиона рублей. В то же время в 2027 году – 3,186 триллиона рублей, 2028 году – 3,514 триллиона рублей.

Кроме того, проект бюджета основывается на базовом варианте прогноза социально-экономического развития. Об этом отмечается в документе.

Сам проект предусматривает, что в 2026 году ВВП вырастет на 1,3%, а за три года увеличится почти на 7%, достигнув в номинальном выражении около 276 триллионов рублей.

В частности, согласно данным, доходы составят:

в 2026 году – 40,3 триллиона рублей; в 2027 году – 42,9 триллиона рублей; в 2028-м – 45,9 триллиона рублей.

Обратите внимание! Расходы федерального бюджета в 2026 году запланированы на уровне 44,1 триллиона рублей, в 2027-м – 46 триллиона рублей, в 2028-м – 49,4 триллиона рублей.

Что еще предусматривает проект бюджета?

Внесенный в Думу проект бюджета предусматривает в частности повышение базовой ставки налога на добавленную стоимость. Об этом пишет DW.

НДС вырастет на два процентных пункта – до 22%. По оценке министерства финансов страны, в 2026 году это принесет около 1,2 триллиона рублей дополнительных доходов.

Важно! Как заявили в министерстве, они пойдут в первую очередь "на финансирование обороны и безопасности".

Что еще происходит с российским бюджетом?