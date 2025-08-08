Какие два варианта развития есть для экономики Украины?

Специалисты выделили два прогноза – оптимистичный и менее оптимистичный, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.

Это сценарии развития экономики на 2026-2028 годы. Первый сценарий предусматривает, что война в Украине завершится до 2026 года, а второй – то, что боевые действия продолжатся. Что будет с основными показателями:

Инфляция, первый сценарий (оптимистический):

2026 – 8,6%;

2027 – 7,1%;

2028 – 5,6%.

Инфляция, второй сценарий:

2026 – 9,9%;

2027 – 9,7%;

2028 – 7,5%.

ВВП, первый сценарий:

2026 – вырастет на 4,5%;

2027 – вырастет на 5%;

2028 – вырастет на 5,7%.

ВПП, второй сценарий:

2026 – 2,4%;

2027 – 4,7%;

2028 – 4,5%.

Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет, первый сценарий:

2026 – 12,9%;

2027 – 13,3%;

2028 – 12,8 %.

Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет, второй сценарий:

2026 – 12,6%;

2027 – 12,7%;

2028 – 13,1%.

Производительность труда, первый сценарий:

2026 – 103,5%;

2027 – 104,3%;

2028 – 104,5%.

Производительность труда, второй сценарий:

2026 – 103%;

2027 – 104%;

2028 – 103,8%.

Средняя зарплата, первый сценарий:

2026 – 30 240 гривен, рост на 24,0%;

2027 – 35 268 гривен, рост на 16,6%;2028 – 104,5%;

2028 – 39 758 гривен, рост на 12,7%.

Средняя зарплата, второй сценарий:

2026 – 30 032 гривен, рост на 23,1%;

2027 – 34 808 гривен, рост на 15,9%;

2028 – 39 436 гривен, рост на 13,3%.

Напомним, что в июне обновили показатель средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы. Его используют для исчисления пенсий.

Размер средней зарплаты за май составил 20 355 гривен, показатель обновили 26 июня. Так средняя зарплата за месяц выросла с 19 856 гривен. Учитывая эти суммы, в Украине рассчитывают размер пенсий.