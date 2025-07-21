Какой размер средней зарплаты по данным ПФУ?

В июне обновили показатель средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Размер средней зарплаты за май составил 20 355 гривен, показатель обновили 26 июня. Так средняя зарплата за месяц выросла с 19 856 гривен. Исходя из этих сумм, в Украине рассчитывают размер пенсий.



Показатель средней заработной платы / данные ПФУ

Какая средняя зарплата в Украине по данным Госстата?

У 2025 средняя заработная плата в Украине выросла. В частности, за I квартал этого года указанный показатель увеличился на 24,1%. Сейчас он составляет 23 460 гривен.

По состоянию на 16 июня, средняя зарплата в долларовом эквиваленте ориентировочно – 564 доллара. Эта сумма больше чем показатель, который был актуальным до начала полномасштабной войны. Для понимания, еще в 2021 году средняя зарплата составляла – 514 долларов.

По данным НБУ, в этом году номинальная зарплата вырастет на 17,7%. А вот реальный показатель из-за влияния инфляции увеличится лишь на 3,9%.