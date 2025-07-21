Який розмір середньої зарплати за даними ПФУ?

У червні оновили показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Розмір середньої зарплати за травень становив 20 355 гривень, показник оновили 26 червня. Так середня зарплата за місяць зросла з 19 856 гривень. Зважаючи на ці суми, в Україні обраховують розмір пенсій.



Показник середньої заробітної плати / дані ПФУ

Яка середня зарплата в Україні за даними Держстату?

У 2025 середня заробітна плата в Україні зросла. Зокрема, за I квартал цього року вказаний показник збільшився на 24,1%. Нині він становить 23 460 гривень.

Станом на 16 червня, середня зарплата у доларовому еквіваленті орієнтовно – 564 долари. Ця сума більша ніж показник, що був актуальним до початку повномасштабної війни. Для розуміння, ще у 2021 році середня зарплата складала – 514 доларів.

За даними НБУ, цьогоріч номінальна зарплата зросте на 17,7%. А от реальний показник через вплив інфляції збільшиться лише на 3,9%.