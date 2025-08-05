Как украинцы поднимают экономику ЕС?
По словам руководительницы аналитического департамента Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс", Диляры Мустафаевой, более 4,2 миллиона украинцев, имеющих статус временной защиты в ЕС, уже интегрировались в рынок труда, передает 24 Канал.
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Известно, что украинцы обеспечивают часть экономического роста Европы, платя активно налоги.
- Согласно данным Центра, почти 79% вынужденных мигрантов имеют высшее образование, но работают на менее квалифицированных должностях.
- Среди препятствий получить высшую должность является языковой барьер и отсутствие признания украинских дипломов.
Средний уровень зарплат украинцев за рубежом на треть ниже, чем у местных работников. Но даже при таких условиях, их экономический вклад для стран-реципиентов является ощутимым,
– говорит Мустафаева.
Многие страны, среди которых Чехия, Словакия и Польша, получают больше налогов от украинцев, чем тратят на их поддержку.
Почему выезд украинцев за границу угрожает самой Украине?
Выезд граждан обостряет проблемы в самой Украине из-за дефицита рабочей силы и демографического кризиса. Согласно последнему опросу, только 43% мигрантов рассматривают возвращение в Украину. В 2022 году этот процент составлял почти 75%.
Наша экономика может терять до 7,8% ВВП ежегодно, если даже часть мигрантов не вернется. Поэтому одна из главных задач – это создание условий, которые будут побуждать людей возвращаться. Речь идет о доступном жилье, новые рабочие места, образовательные программы, поддержку детей и стимулирование бизнеса,
– говорит Диляра Мустафаева.
Интересно, что вопрос о возвращении украинцев в Украину обсуждался на совместной конференции центробанков Украины и Польши в июне этого года. Дело в том, что без стратегического подхода к политике возвращения Украина может надолго потерять значительную часть экономически активного населения.