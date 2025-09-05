Як війна проти Росії вплинула на ВВП України?
Таку заяву зробила народна депутатка Росколана Підласа, пише 24 Канал з посиланням на соцмережі нардепки.
Коли Дональд Туск заявив, що ВВП Польщі сягнув 1 трильйон доларів, я подумала про одне – як Росія вкрала в нас більше ніж 10 років зростання,
– написала Підласа.
Зокрема вона порадила подивитися на такі цифри:
- 2013 – 190,5 мільярдів доларів;
- 2014 – Росія анексувала Крим, вторглася на Донбас;
- 2015 – 91 мільярдів доларів (тобто відбувся обвал).
Крім того, Україна мала подібну ситуацію двічі:
- 2021 – 199,7 мільярда доларів (країна нарешті відновилась);
- 2022 – Росія розпочала повномасштабну війну.
У 2024 – 190,7 мільярда доларів ВВП. Як пояснила Роксолана Підласа, Україна повернулася туди, звідки почала.
- 2013 – 518 мільярдів доларів;
- 2024 – 914 мільярдів доларів.
Зверніть увагу! Помітне чітке зростання в 1,8 раза за 11 років.