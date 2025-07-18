Що буде з ВВП України у поточному році?

Таку заяву зробила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише 24 Канал з посиланням на Interfax-Україна.

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І про згадану програму "єОселя", вона є частиною проєкту і програм "Зроблено в Україні" насправді яка має один із найбільш мультиплікаційних ефектів,

– сказала Свириденко.

Прем'єр-міністерка повідомила, що найбільші мультиплікаційні ефекти має програма "5-7-9" і іпотечна програма. Тому сумарно, якщо брати "Зроблено в Україні", то вона дає 0,65% до ВВП.

Ми плануємо, що в цьому році і прогнозуємо, що зростання ВВП буде не менше 3%,

– додала Юлія Свириденко.

Нагадаємо! У МВФ повідомили, що (за базовим сценарієм) у 2025 році в Україні ВВП зросте на рівні 2-3%. Водночас Кабмін визначив два сценарії економічного зростання. У базовому сценарії прописано, що у 2025 році ВВП зросте на рівні 2,7%.