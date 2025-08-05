На выходных президент США Трамп в очередной раз покатал весь мир на эмоциональных качелях, а бывший президент России Дмитрий Медведев был, наконец, услышан. Словесная перепалка Трампа и Медведева, вспыхнувшая в соцсетях, вылилась в громкие заявления, угрозы ядерным оружием и даже развертыванием американских атомных подводных лодок.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф еще способен затормозить позитивное для Украины развитие событий. Станет ли эта эскалация очередным театральным ходом Трампа или будет иметь реальные последствия и как может повлиять, в частности, на интересы Украины – читайте в материале 24 Канала.

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Из-за чего поссорились Трамп и Медведев?

Жесткие заявления и маты от Медведева долго никто не слушал и не обращал на них внимания. До прошлой недели, когда они каким-то чудом попали на глаза действующему президенту США Дональду Трампу. Тот зашел в Х и увидел вербальные атаки на себя от имени российского блогера.

Тот не одобрил новый ультиматум Трампа к Путину с требованием прекратить войну за 10 дней и сам пообещал Америке войну.

Трамп играет в ультимативную игру с Россией: 50 дней или 10... Он должен помнить 2 вещи:

1. Россия - не Израиль и даже не Иран.

2. Каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо! - Дмитрий Медведев (@MedvedevRussiaE) 28 июля, 2025

"Трамп играет с Россией в ультиматумы: 50 дней или 10... Ему стоит помнить две вещи: Россия – не Израиль и даже не Иран".

"Каждый следующий ультиматум – это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не надо идти по стопам сонного Джо".

Трамп с ответом не замедлил и уже 31 июля посоветовал Медведеву держать язык за зубами.

Мне безразлично, что Индия делает с Россией. Они могут вместе разрушать свои мертвые экономики, мне что до того. У нас мало бизнеса с Индией, их пошлины слишком высокие, среди самых высоких в мире. Также Россия и США почти не ведут вместе бизнес. Давайте так и оставим, и передайте Медведеву, провальному бывшему президенту России, который думает, что он все еще президент, чтобы следил за словами. Он вступает на опасную территорию,

– Трамп в своей сети Truth Social предупреждает Медведева.

Интересно, что этому заявлению Трампа предшествовал пост в Х от главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака, который, похоже, подсветил для американцев заявление Медведева.

Относительно Медведева – я не знаю, какое у него психологическое состояние. Возможно, он был пьян. Президент США – не тот человек, который допустит, чтобы кто-то говорил такие ужасные вещи против президента Соединенных Штатов,

– Ермак диагностирует Медведева.

После предупреждения Трампа страница в Х Медведева замолчала, но активизировался его телеграм-канал. Там блогер отвел душу и, видимо, надеясь, что Трамп к изобретению Павла Дурова не полезет, навалил про ядерную войну, отвечая на "мертвую экономику" российской "Мертвой рукой".

Про угрозы Трампа в мой адрес в его личной сети Truth, которой он запретил работать в нашей стране. Если какие-то слова бывшего президента России вызывают такую нервную реакцию у целого такого грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своим путем. А про "мертвую экономику" Индии и России и "заходе на опасную территорию" – ну, пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасной несуществующая в природе "мертвая рука",

– Медведев продолжает угрожать ядерной войной США и лично Трампу и добавляет к посту смайлик.

Справочно! "Мертвая рука" – это англоязычное название (Dead Hand) российской системы "Периметр" – комплекса автоматического управления массированным ядерным ударом, который будет нанесен в ответ агрессору. То есть та самая система, которая должна воплотить путинское заявление: "Мы как мученики попадем в рай, а они просто с*охнут".

Эти слова опять же подсветил Ермак, подсказав американским политикам единственно возможную линию поведения.

Только что вспомнил цитату из Air Force One:



“Никто не делает этого с Соединенными Штатами. Президент вернет свою бейсбольную перчатку и будет играть в мячи с этим парнем в мячи!”



Медведеву не помешает вечер кино. Может под любимую водку, он наконец-то посмотрит нужный фильм.

В.. - Андрей Ермак (@AndriyYermak) 31 июля, 2025 г

Андрей Ермак, комментируя спор между Трампом и Медведевым, вспомнил цитату из фильма "Самолет президента", отметив, что с Соединенными Штатами так не обращаются, и предположил, что президент "вернет себе свою бейсбольную перчатку и сыграет в мячик" в ответ на действия Медведева. Он также посоветовал Медведеву посмотреть этот фильм, чтобы напомнить о том, как Америка не терпит и всегда наносит ответный удар.

Президент Трамп, отвечая на заявления Медведева, объявил, что по его приказу две американские атомные подводные лодки выдвинуты в "регион, приближенный к Медведеву".

Слова очень важны, они часто могут привести к незапланированным последствиям, и я надеюсь, что на этот раз так не произойдет. Спасибо за внимание к этой теме,

– Трамп прибегает к эскалации в ответ на эскалацию 1 августа.

Когда действие алкоголя в организме Медведева, вероятно, начало ослабевать или же к нему дозвонились из Кремля, он, кажется, притих, тогда как Трамп продолжал действовать.

Президент США, комментируя слова Медведева, который, по его мнению, возглавляет важный совет (хотя на самом деле это не так), отметил, что тот сделал очень плохие заявления, в частности о ядерном оружии.

Медведев сказал некоторые вещи, которые были очень плохими, он говорил о ядерном оружии. А когда заговорили о ядерном оружии, у меня, знаете, глаза загорелись, я говорю: "Нам следует быть осторожными, потому что это самая главная угроза". Ему не стоило этого говорить. У него слишком дерзкая речь. Он и раньше всякое говорил. И нам следует всегда быть готовыми,

– Трамп на лужайке Белого дома в интервью журналисту Newsmax Робу Финнерти подтверждает, что американские субмарины все ближе к России.

Как Медведев превратился из экс-президента в блогера?

Звездные времена Дмитрия Медведева пришлись на конец 2000-х – начало 2010-х, когда российский властитель Владимир Путин дал ему побыть президентом, чтобы были удовлетворены формальности о невозможности быть избранным на третий срок подряд.

Медведев с задачей справился и даже повоевал с Грузией. При этом не обошлось и без отклонений от курса, который в России и мире расценили как оттепель.

Легендарное видео диких танцев Медведева:

Но с возвращением Путина танцевальная демократия быстро закончилась. Медведев хоть и получил пост главы правительства России, но точно не был вторым центром принятия решений, а был ограничен скромным сбором коррупционной ренты на собственный "домик для уточки", но в определенных пределах, потому что его клиентура была разгромлена, а он сам отстранен от политики.

Самый памятный эпизод из премьерства Медведева: смотрите видео

При этом сам недавний президент России Дмитрий Анатольевич Медведев все больше становился Димоном. Впоследствии он потерял правительство и был переведен в СНБО, впоследствии его вообще подвинули к заместителю Шойгу, которого Путин прислал туда на передержку после провала российского вторжения в Украину.

В такой ситуации Медведев искал себя и нашел в дорогом алкоголе и блогерстве. Причем блогерстве злом. Бывший латентный либерал превратился в скрепного ястреба, который яростно бросался буквально на всех и не сдерживался в использовании обсценной лексики.

И если ему это казалось проявлением какого-то животного мачизма, то на самом деле со стороны это выглядело жалко и стало материальным воплощением классического выражения: Sic transit gloria mundi – "Так проходит мирская слава".

Почему в России наступила тишина после угроз Трампа?

После этого в России наступило тревожное молчание: на слова Трампа никто из официальных лиц не реагировал уже до 4 августа, поэтому слово взяли соцсети и мгновенно наделали мемов по теме. В России, несмотря на саркастические заявления местных медиа, очевидно, уже было не до смеха.

Пропагандисты из ТАСС направили запрос в Пентагон с целью узнать, куда плывут американские субмарины, но там не нашли времени ответить. И это при том, что вообще неизвестно, что это за подводные лодки, плывут ли эти субмарины вообще куда-то и что имел в виду президент США, когда говорил об их приближении к России.

Но ясно одно: это все еще больше привлекает внимание к этому вопросу и оставляет Трампу мало вариантов, кроме жестких. Теперь он однозначно должен что-то делать 8 августа, когда истечет срок его сокращенного до 10 дней ультиматума к Путину и России. А то, что Путин его проигнорирует и продолжит брать Трампа на слабо, сомнений практически никаких.

Но и здесь есть одно но, потому что это же было уже.

Трамп уже так угрожал, но не России, а КНДР, когда в 2017 году заявил, что направил две атомные подводные лодки в сторону Корейского полуострова как предупреждение Северной Корее. А уже вскоре проводил встречу с коммунистическим диктатором, после которой ничего не произошло, если не считать такими многочисленные эффектные фото и мемы. Поэтому к заявлениям Трампа нужно относиться осторожно и верить им только тогда, когда что-то реально произойдет.

Украина в этой ситуации должна запастись виртуальным попкорном и ждать развязки.

Что за субмарины мог иметь в виду Трамп?

Пока никакой конкретики по субмаринам нет, более того, неизвестно, говорил ли Трамп вообще всерьез. Впрочем, это не мешает экспертам прийти к консенсусному мнению, что речь может идти о субмаринах типа "Огайо" (Ohio). На самом деле долго гадать экспертам не пришлось, потому что "Огайо" – более 20 лет как единственный тип ракетных подводных лодок на вооружении США.

И если Трамп действительно не шутит, дела россиян плохи, потому что "Огайо" – это те самые подводные лодки, участвовавшие в операции "Полуночный молот".



И если геополитические последствия бомбардировки американцами стратегических объектов в Иране вызывают вопросы, то к эффективности запусков 30 крылатых ракет класса Tomahawk с лодок класса "Огайо" не имеет никаких.

Атомные подводные лодки типа "Огайо" – это также носители ядерного оружия, при этом они могут использовать крылатые или баллистические ракеты Trident-2 (то есть "Тризуб").

Сейчас это самая большая подводная лодка, которая когда-либо строилась для ВМС США. Она имеет длину 170 метров и водоизмещение 18 750 тонн в погруженном состоянии и стоит более 3,5 миллиарда долларов.

Скорость субмарины под водой – 48 километров в час, она может провести под водой автономно до 70 суток и способна погружаться на 500 метров. Экипаж судна – 155 человек.

Всего на вооружении США сейчас 18 таких сумбарин, и две из них сейчас, по словам Трампа, уже там, где им и место. И место это может быть довольно абстрактным, потому что речь идет о баллистических ракетах дальностью в тысячи километров, а им не очень важно быть прямо очень близко. Для ядерного пепла, то есть удара по Москве, субмарине достаточно быть где-то вблизи Нью-Йорка, по радиусу действия ракет "Трайдент" – в 12 тысячах километров.

Подействует ли эффект Уиткоффа?

В понедельник Россия намекнула, что готова к определенным уступкам. В частности, представитель Путина Песков уже проинформировал, что не исключает встречи Путина и Зеленского, как того хотел Трамп, а также сообщил, что у его патрона 4 августа состоится таинственный зарубежный звонок.

При этом Россия пока не считает слова Трампа о подводных лодках эскалацией (а что же это такое, как не переход красных линий, и тогда – где они вообще – 24 канал) и между строк признает, что Медведев выпил лишнего.

Москва осторожно относится к высказываниям, связанным с ядерной проблематикой, и считает, что все должны быть осторожными с этой темой. Россия занимает ответственную позицию и внимательно относится к тематике ядерного нераспространения... Не считаем, что речь идет о какой-то эскалации, обсуждаются чувствительные темы, которые многими воспринимаются эмоционально,

– Песков тушит пожар 4 августа.

Также россияне заявили, что и в дальнейшем привержены идее, что политико-дипломатическое урегулирование в Украине является лучшим вариантом.

Последнее явно касалось предстоящего визита эмиссара Трампа Стива Уиткоффа. Тот якобы должен прибыть в Москву в среду или днем позже, хотя ходили слухи, что этот эмиссар гостил в России в прошлый уикенд. Правда, никаких подтверждений этому нет.

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Визит Уиткоффа в Москву – очень опасная история, могущая очень разочаровать украинцев, которые из-за ссоры Трампа с Медведевым сейчас находятся на вершине эмоциональных качелей и имеют все основания радоваться. Потому что Трамп за 7 месяцев в Белом доме эволюционировал от страха перед Третьей мировой до атомных лодок у России и, возможно, уже начал учить текст песни гениального Олега Наумовского, также известного как cybermykola. Хотя в последние годы ядерный шантаж был прерогативой Путина и немножко Ким Чен Ына. Сейчас же Трамп еще не говорит, что его красная кнопка значительно больше и мощнее, как в январе 2018-го, но уже близок к тому.

По удачному совпадению, почти сразу после ссоры Трампа и Медведева 3 августа в Японском море стартовали совместные российско-китайские флотские учения, добавив ко всему немного вайбов Карибского кризиса 1962 года.



И хотя аллегория не очень рабочая, потому что учения планируются немного иначе, чем в постах в соцсетях, мировая пресса, в частности Reuters и другие авторитетные СМИ, не отказали себе в сравнениях ради здорового кликбейта.



На фото ВМС Народно-освободительной армии Китая, которые участвуют в совместных китайско-российских военно-морских учениях China-Russia Joint Sea – 2025 во Владивостоке, Россия, 1 августа 2025 года / Фото Xinhua

Но Уиткофф все эти добрые вайбы может нарушить, потому что он – стопроцентно пророссийский. Этот персонаж совершенно не в теме и даже не пытается запомнить, какие конкретно украинские области он хочет подарить Путину. А еще – ездит в Москву без переводчика, пользуется помощью переводчиков Путина, не записывает эти разговоры, чтобы потом было можно их проанализировать, а потом уже не эфирах в США несет откровенную российскую пропаганду, будто он Конашенков, Захарова и Песков в одном флаконе.

При этом этот человек провалил все дипломатические направления, которые Трамп ему доверил, отодвинув Рубио и Келлога. И на него должен сам злиться Трамп, когда сразу после "очень добрых разговоров с россиянами" на Киев и другие города Украины с утроенной силой начинают лететь российские ракеты и "Шахеды".

Версия О чем будет говорить Уиткофф в Кремле

Впрочем, даже откровенная игра Уиткоффа на стороне Кремля глобально ничего не изменит. Потому что Путин не прекратит презирать Трампа и верить в собственную силу, а значит, Трампу, если он действительно эгоманьяк, каким себя считает, рано или поздно придется выполнить собственные угрозы. Иначе смеяться будут уже не с Димона.