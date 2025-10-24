Военный в эфире 24 Канала отметил, что россияне активно применяют FPV-дроны, артиллерию и КАБы. Он отметил, что во время обороны важно сохранить личный состав, ведь каждая позиция имеет свою цену.

Смотрите также Путин хочет устроить гуманитарную катастрофу этой зимой, – Зеленский на встрече со Стармером

Как стабилизировали ситуацию под Добропольем?

После прорыва россиян в глубину обороны на направление перебросили подразделения усиления. Ситуацию стабилизировали: часть территории освободили, часть зачистили, часть заблокировали. Сейчас активных продвижений нет, бои продолжаются на направлении.

До самого Доброполья противник не дошел и, думаю, даже если дойдет, то не скоро,

– отметил военный.

Атаки продолжаются непрерывно на прифронтовые города, Доброполье не исключение. Противник применяет дальнобойную артиллерию, FPV-дроны, в частности на оптоволокне, а также КАБы. Удары дронов на крыльях бьют по логистике и заходят глубоко в тыл.

Контрнаступление под Добропольем

Контрнаступательные действия украинских военных на Добропольском направлении продолжаются несмотря на сложные условия. Часть выступления удалось зачистить, а на других участках боевые действия продолжаются. Продвижение стало менее активным, однако результаты фиксируются ежедневно.

Большую территорию уже зачистили, но на некоторых участках бои продолжаются. Наши подразделения постепенно освобождают территорию, хотя противник активно применяет FPV-дроны,

– рассказал военный.

Российские войска пытаются перебрасывать свежие силы, чтобы усилить давление и разблокировать окруженных. Украинские защитники эффективно уничтожают врага, не позволяя ему продвинуться вперед. Потери россиян на этом направлении остаются значительными.

Враг меняет тактику на Добропольском направлении

Российские войска действуют малыми группами, пытаясь проникать между украинскими позициями. Они двигаются по одному или двое, обходят активные точки обороны и атакуют с тыла. Такие действия создают дезорганизацию, затрудняя подвоз боеприпасов, эвакуацию раненых и ротацию подразделений.

Они двигаются малыми группами по одному, по два, реже по три. Если натыкаются на позицию, обходят ее или уничтожают артиллерией или FPV-дронами,

– объяснил военный.

Из-за такой тактики линия соприкосновения остается размытой, а бои имеют хаотичный характер. Местами оккупанты и украинские подразделения оказываются вперемешку, что затрудняет оборону. Несмотря на это, украинские силы удерживают контроль над ключевыми участками фронта.

Почему важно беречь людей во время обороны?

Военный отметил, что главная цель украинских сил – сохранить жизнь воинов, а не удерживать каждую позицию любой ценой. По его словам, во время боевых действий нужно оценивать ситуацию и не рисковать подразделениями там, где это не влияет на общую устойчивость обороны. Если удержание населенного пункта может стоить сотен жизней, отход является оправданным решением.

Мы воюем не за землю, мы воюем за свободу. Если мы сегодня потеряем село, это не значит, что потеряем свободу,

– отметил военный.

Он подчеркнул, что каждый населенный пункт имеет свою цену. Бросать все силы только ради удержания территории не стоит, ведь это истощает оборону. Сохранение личного состава позволяет украинским силам продолжать борьбу и наносить врагу новые потери.

Последние новости о ситуации в Доброполье